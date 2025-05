Aimee Lou Wood rompe su silencio sobre Walton Goggins tras los rumores de pelea entre los actores de The White Lotus

Los rumores sobre una posible enemistad entre Aimee Lou Wood y Walton Goggins, su coprotagonista en la tercera temporada de The White Lotus, han captado la atención mediática en las últimas semanas. Todo comenzó cuando los fans notaron que ambos habían dejado de seguirse en Instagram y ya no se mencionaban en las publicaciones relacionadas con la serie.

A pesar de las constantes especulaciones, ninguno de los dos ha querido pronunciarse hasta el momento sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, la Met Gala 2025 ha dejado entrever algunos indicios que podrían dar pistas sobre su situación actual.

En la serie, Aimee y Goggings interpretan a Chelsea y Rick, una pareja poco común pero que se ha robado el corazón de los espectadores. Por ello, los fans esperaban un posado de la pareja en la ficción sobre la alfombra roja de la Met Gala, pero no ha podido ser. En su lugar, lo que sí hemos podido ver es a Aimee posando junto a su compañero de reparto Patrick Schwarzenegger, quienes en la serie creada por Mike White desarrollan una peculiar relación de amistad.

Durante su paso por la alfombra roja, Entertainment Tonight le ha preguntado a Aimee sobre la posibilidad de aparecer en Saturday Night Live junto a Goggings, quien será presentador, especialmente después de la polémica parodia del programa en la que se burlaban de ella y de sus dientes.

"No podría decirlo… pero tampoco, no, no voy a hacer eso", confiesa. "Sí, sería divertido. Me encantó trabajar con Walton. Fue lo mejor del mundo. Va a estar increíble en SNL. Es el papel perfecto para él. Va a ser divertidísimo. Estoy muy emocionada por verlo".

Tras las declaraciones de Aimee, muchos fans no han tardado en preguntarse por qué no ha posado junto a Goggins en la Met Gala, y por qué en cambio lo ha hecho con Patrick. Ante la curiosidad, el actor ha revelado a Variety: "Escuché que Aimee iba a venir y le escribí: '¿Podemos ir juntos, por favor? Estoy muy nervioso'. Y ella me respondió: '¡Te iba a escribir lo mismo!'. Fui a su hotel y llegamos juntos. Tener a una amiga de verdad con quien compartir el momento te quita todos los nervios".

Aimee Lou Wood y Patrick Schwarzenegger en la Met Gala | Reuters

Aimee ha deslumbrado con un original diseño de Priya Ahluwalia compuesto por una americana cropped con una camisa blanca y corbata unido al vestido que dejaba al descubierto una de sus piernas, todo combinado con zapatos Manolo Blahnik personalizados con varias flores y unos calcetines blancos. Por su parte, Patrick ha optado por un traje de Balmain en azul marino con rayas diplomáticas, acompañado de guantes a juego, una camisa amarilla y accesorios en tonos granate.

Walton Goggins en la Met Gala | Reuters

Goggins ha apostado por un look de Thom Browne, compuesto por una camisa blanca de corte clásico combinada con una corbata y una falda larga hasta los tobillos a juego. Para completar el conjunto, ha lucido una imponente chaqueta de traje de corte largo, adornada con sutiles detalles en blanco.