Todas las razones por las que Timur se ha ganado la antipatía de la audiencia en Renacer

En todas las series hay personajes que resultan más o menos simpáticos y también ocurre que la percepción que tenemos de ellos puede ir cambiando. Alguien a quien admirábamos puede decepcionarnos y otro al que no podíamos ni ver puede acabar siendo nuestro favorito.

En el caso de Timur, el personaje que interpreta Mehmet Yilmaz Ak en Renacer, empezó con muy mal pie desde el primer capítulo y, aunque hemos sido bastante pacientes, parece decidido a mantener el cargo de personaje más odioso.

El Timur marido

Timur y Bahar | Antena 3

Pronto nos dimos cuenta de que Timur no iba a ser un personaje muy querido. Aparte de su infidelidad, la forma en la que trataba a Bahar (Demet Evgar) era el mejor ejemplo. De hecho, si los hubiéramos conocido en aquella primera cena familiar, no sabríamos si Bahar era la señora de la casa o la empleada de servicio.

La confirmación de que Timur dejaba muchísimo que desear como marido fue su actitud durante la enfermedad de Bahar. Nunca olvidaremos ni perdonaremos su cobardía al huir cuando estaba a las puertas del quirófano para donarle un hígado a su mujer.

Es más, ni siquiera presentándose como voluntario la segunda vez que Bahar necesitó una nueva donación lo redime. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que no lo hizo por amor a Bahar, sino para evitar que el donante fuese Evren (Buğra Gülsoy).

De hecho, la aparición de Evren ha ratificado la peor versión de Timur como marido.

Él ha tenido una hija con otra mujer durante su matrimonio. Él ha tenido una aventura durante años. Pero, cuando ya separada, Bahar encuentra a alguien que la quiere, la respeta y la entiende, resulta que esa relación es una inmoralidad, una falta de respeto, etc.

Es esa doble moral lo que más nos indigna de Timur. Él puede vivir con otra mujer, pero Bahar no puede ni mirar a su nueva pareja sin que su ex marido la trate como si fuera una delincuente.

Lo más preocupante es que Timur no ha aprendido nada porque está cometiendo con Rengin los mismos errores del pasado. Vive con ella, pero sigue buscando a Bahar siempre que puede. Y también prefiere que sea ama de casa en vez de una brillante profesional.

Menos mal que Bahar sí ha aprendido la lección y ha animado a Rengin a no cometer los mismos errores que ella porque ninguna mujer debería renunciar a sus sueños.

El Timur padre

También desde el principio vimos que su perfil paternal era egocéntrico y autoritario. Aziz Uraz tenía que ser el mejor médico porque no podía deshonrar el prestigio profesional del apellido familiar. Y a Umay que ni se le pasara por la cabeza perder el tiempo pintando monigotes porque su futuro es la medicina. Eso sí, uno de los pocos momentos en que Timur nos provocó cierta ternura fue cuando descubrimos que él también había renunciado a la pintura en su juventud. ¿Por qué entonces Timur hace sufrir a sus hijos como su padre lo hizo sufrir a él?

Bahar y Umay | Antena 3

Y, por supuesto, su última jugada de arrebatarle la custodia de Umay a Bahar es digna de aparecer en el libro de mayores canalladas de un mal marido y peor padre. Es cierto que Umay tuvo la mala idea de proponerlo, pero Timur, como adulto, debería ser consciente de lo que es mejor para su hija. Y una vida separada de su madre y con constantes peleas con su hermanastra no lo es.

Porque Timur tampoco es buen padre para Parla. Hacer como que no existe no significa que no exista. Además, Timur debería pensar qué parte de responsabilidad tiene su actitud en el hecho de que sus hijas pasasen de ser las mejores amigas a las peores enemigas justo cuando descubrieron su vínculo.

En definitiva, Timur no nos simpatiza en casi ninguna de las facetas de su vida. Quizá se salve como profesional, aunque como compañero y jefe tampoco es una maravilla. Y, por supuesto, hay que reconocerle que tiene una peculiar habilidad para conseguir arrancarnos más de una sonrisa con alguna de sus ocurrencias.

La duda está en si será capaz de reconducir la situación, es decir, ¿comprenderá que Bahar ya es su pasado? ¿tendrá un futuro con Rengin? ¿será capaz de unir a sus hijos? ¿conseguirá ganarse nuestro cariño y nuestro respeto o está condenado a permanecer en la lista de personajes más odiados?