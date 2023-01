Todas las claves de 'Corazón herido', la nueva serie de Nova

Cinco años después de haber sido pionera al optar por las series turcas, Nova mantiene su línea de seguir apostando por las producciones del país otomano. Así, ha estrenado ya su última elección: 'Corazón herido', protagonizada por Gökhan Alkan y Yağmur Tanrısevsin, y que reúne todas las características para ganarse la fidelidad de la audiencia.

El peor día de Ferit Sancakzade

Ya llevamos suficientes series turcas en nuestras retinas como para saber que tienen tendencia a poner su punto de partida en una situación cuanto más dramática mejor. Y en este caso se han cebado con Ferit Sancakzade, que pasa de galopar feliz e ilusionado rumbo a su matrimonio a saberse engañado por la mujer que amaba y su mejor amigo.

Ferit y Hande ultiman los detalles de su boda ante la atenta y celosa mirada de Yaman | Nova

Pero Ferit no solo se gana nuestra simpatía por ser la víctima de un engaño por parte de las personas en las que más confiaba, sino porque en los primeros compases de esta historia ya demuestra que es, sobre todo, un buen hombre. No solo se preocupó por su empleada, sino que se sentimos su dolor por atropellar al perro. Y, por supuesto, no podemos pasar por alto que desde el primer encuentro se comportó como todo un caballero con Ayse. No hay muchos millonarios que sepan pasar la fregona y aún hay menos que se ofrezcan para ayudar a una camarera.

Por lo tanto, a pesar del poco tiempo que hemos pasado con él, ya intuimos que va a engrosar la lista de personajes amados por la audiencia.

Desde luego, por ahora ha captado toda nuestra atención. Todos hemos sentido su rabia y su dolor al saberse engañado y todos estamos más que intrigados por saber qué planea con esa proposición tan inesperada, sorprendente y original a Ayse.

¿Qué se propone? ¿Hacer sentir a Hande que no era tan importante como ella pensaba? ¿Devolverle el golpe recibido? ¿Salvaguardar su honor y no quedar él como el hombre engañado?

Y, por otro lado, ¿ha sido un espejismo nuestro o ha habido más feeling compartiendo té (en taza) con Ayse que preparando una boda con Hande? ¿Será esa proposición laboral el primer paso para una posterior proposición sentimental?

La ilusión de Ayse

Al contrario que con Ferit, de Ayse sabemos muy poco. Aunque, eso sí, lo poco que conocemos de ella, igual que nos pasa con su nuevo “amigo”, también nos inspira simpatía, confianza o, dicho de una forma mucho más coloquial, buen rollo.

El personaje que interpreta Yağmur Tanrısevsin destila empatía por todos los poros de su piel. Lo mostró con el perro atropellado. Estaba tan angustiada y preocupada que nadie diría que solo había visto al pobre animal unos minutos antes de su accidentado encuentro.

Ferit le hace una propuesta a Ayse: "Vendrás a nuestra boda, te casarás conmigo" | Nova

Y lo mostró en cada encuentro con Ferit comprendiendo que estaba pasando un mal momento y siendo muy prudente con sus preguntas.

Además, su casi permanente sonrisa contrasta con su trayectoria vital. Por lo que hemos descubierto, no ha tenido una vida fácil y, según lo visto en su apartamento, no parece que esté en una situación muy boyante.

Por eso, es casi seguro que aceptará su nueva oferta laboral. Eso sí, ¿lo hará solo por los suculentos honorarios que le han prometido o porque le resulta especialmente atractivo trabajar con ese nuevo jefe?

La traición de la confianza

Mientras que Ferit y Ayse son la luz de esta serie, en las sombras podríamos colocar a Hande y Yaman.

Es cierto que los conocimos en una maravillosa playa en un espléndido día disfrutando de un agradable paseo a caballo. Lástima que pronto descubriéramos que todo eso no era más que un espejismo. Y, sinceramente no sabemos cuál de los dos ha supuesto una mayor decepción para nosotros y, obviamente, para Ferit.

Yaman y Ferit acaban a golpes en la huida: "Lo has destrozado todo" | Nova

¿Qué dolor es mayor? ¿Saberse engañado por la mujer con la que iba a casarse en tres días? ¿Saberse engañado por ese amigo al que consideraba un hermano? ¿Saberse engañado por las dos personas en las que más confiaba?

Pero, al margen del momento traición del establo, hay que reconocer que tanto Hande como Yaman apuntan maneras como personajes interesantes dada su diferente reacción a la situación.

Por un lado, Yaman no ha dudado en enfrentar a su presunto amigo y mostrar unas pinceladas del rencor y la envidia que ha ido acumulando a lo largo de los años. Porque la rabia de Yaman no viene de que Hande haya elegido a Ferit como marido, sino que procede de mucho más atrás. Viene de los celos de un niño que ve que su amigo tiene todo cuando quiere y/o necesita mientras que él solo es el hijo del mozo de cuadras.

Ahora la duda está en cuál será el papel de Yaman en el futuro. Parece que Hande no está por la labor de renunciar a un marido de su condición por el humilde empleado. Y está muy en el aire su futuro laboral. ¿Permitirá Ferit que su querido Tormenta esté al cuidado de su ex mejor amigo?

En cuanto a Hande, podríamos decir que es el personaje menos transparente, es decir, no sabemos muy bien ni qué pensar ni qué esperar de ella.

Es evidente que ha ocultado su verdadera relación con Yaman, aunque no terminamos de tener claro si fue algo del pasado o del presente y tampoco sabemos si de verdad, como dice, está enamorada de Ferit y Yaman fue un 'accidente'.

Lo que ya ha demostrado es que no va a renunciar a su soñada boda ni a su condición de nuera ideal de los Sancakzade.

De hecho, tenemos pendiente conocer la reacción de la sultana Azade cuando descubra que su candidata a nuera perfecta le ha partido el corazón a su hijo. ¿Seguirá defendiendo la necesidad e idoneidad de esa boda? ¿Pondrá el estatus por encima de la dignidad?

Y, desde luego, Azade es otro de los misterios de esta serie. ¿Por qué ese empeño en que esa boda se lleve a cabo? ¿Por qué es tan fría con Sinan? ¿Por qué cubre de joyas a su casi nuera mientras que prácticamente ignora a la esposa de Sinan? ¿Por qué da la impresión de que su marido es casi un invitado en las decisiones importantes de la familia?

Por lo tanto, a pesar de lo poco que hemos visto, ya tenemos bastantes cuestiones a las que prestar atención: la relación de Ferit y Ayse, la reacción de Hande cuando su prometido regrese con otra mujer, el futuro de Yaman, la postura de Azade al descubrir que no ha tenido buen ojo en su casting de nuera ideal…

Es muy pronto para avanzar acontecimientos, pero ya tenemos la suficiente información y la experiencia necesaria para intuir que se avecina tormenta.