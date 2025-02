The White Lotus revoluciona el desnudo masculino: Sus escenas más explícitas, prótesis y ningún pudor

The White Lotus es una de las series más alabadas de los últimos años tras su estreno en HBO Max en junio de 2021. La ficción antológica siempre tiene como escenario común los episodios trágicos que pasan en distintos hoteles de la misma compañía con algunos de sus huéspedes o trabajadores como protagonistas.

Muchos son los rasgos característicos que comparten las distintas temporadas de la serie de Mike White como la tensión, incertidumbre y algún que otro asesinato. Pero hay algo en concreto que ya forma parte de su ADN, mostrar, sin pudor, el desnudo masculino.

De esta forma, The White Lotus ha roto esa "barrera" a la hora de enseñar un pene o un trasero de hombre y, en todas sus entregas, hay alguna escena donde algunos de sus actores aparecen sin nada de ropa.

La temporada 3 ya empieza en su primer episodio con el desnudo integral de Patrick Schwarzenegger, quien interpreta al controvertido Saxon Ratliff. Su personaje dejó conmocionados a los espectadores cuando después de una 'creepy' conversación con su hermano se levanta de la cama completamente desnudo para irse al baño a masturbarse.

La temporada 2 estuvo repleta de momentos claramente sexuales y pasionales donde el desnudo del hombre cobra especial importancia.

Uno de los personajes que más se vio involucrado en este tipo de escenas fue Cameron Babcock, interpretado por Theo James. Pero si hay una escena que ha quedado en el imaginario de todos fue en la que está en el baño junto a Harper Spiller (Aubrey Plaza) y se cambia delante de ella para ponerse el bañador apreciándose, claramente, cómo se pueden ver sus genitales en el espejo.

Theo James ya comentó en su momento que el pene que se veía era una prótesis. Aunque, el actor quería llevar una prótesis más "normalita" después le pusieron una que medía unos 23 cm de largo.

Otro personaje que desató furor fue el de Will Sharpe, quien encarnaba a Ethan. Primero protagonizó una escena donde su mujer lo pillaba masturbándose.

Y luego hay otra dándose en la ducha que, aunque no es tan explícita se hizo viral en las redes sociales por el cincelado cuerpo del actor.

Aunque si hubo un personaje que conmocionó a los fans con sus escenas subidas de tono fue el de Leo Woodall, Jack. En un principio Jack lo presentan como el sobrino de Quentin y empieza a interesarse por Portia pero luego se descubre en una escena de sexo explícito que la relación de "tío y sobrino" no es exactamente fraternal.

Por último, otro desnudo frontal que vimos en la temporada 2 fue el del actor Stefano Gianino, aunque esta vez no se trataba de una prótesis.

Gionino interpretaba a Niccolo, un atractivo italiano con el que Quentin quiere que el personaje de Tanya tenga una aventura sexual para que se olvide de las preocupaciones de su marido. Aunque, finalmente se descubre que había otras motivaciones detrás de ese encuentro que desembocaron en la ya icónica frase: "These gays are gonna kill me" (estos gays están tratando de matarme", de Jennifer Coolidge.

Stefano Gianino, Tom Hollander y Jennifer Coolidge en la temporada 2 de The White Lotus | Max

En la temporada 1 hubo dos momentos con desnudos masculinos que impactaron entonces. El primero fue cuando el personaje de Steve Zahn, Mark Mossbacher, muestra en primer plano sus genitales para preguntar a su mujer si veía sus testículos demasiado grandes.

Aunque Zahn confesó en una entrevista a The Hollywood Reporter: "Ni siquiera tuve que hacer esa parte. Es otra persona que lleva una prótesis. Es tan absurdo como suena ¿verdad?".

Steve Zahn como Mark Mossbacher en The White Lotus | HBO Max

Por último, recordamos la bizarra escena donde Armond (Murray Barlett) y Dillon (Lukas Gage) protagonizan un momento sexual muy gráfico en medio de un cocktail de drogas y alcohol donde los personajes son pillados en el despacho del gerente del hotel.