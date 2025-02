Patrick Schwarzenegger se sincera sobre su desnudo frontal en The White Lotus y habla de su perturbador personaje: "Es un anticipo"

La temporada 3 de The White Lotus ya se ha estrenado donde nos han presentado a los personajes que protagonizarán esta nueva historia en Tailandia. Y sin duda, el primer episodio ya ha dejado con escenas impactantes como el desnudo del actor Patrick Schwarzenegger. Si todavía no has visto el capítulo CUIDADO porque hay SPOILERS.

Ya se sabía que el hijo de Arnold Schwarzenegger formaría parte del elenco para esta nueva temporada de la serie, pero lo que no se sabía es que su personaje, Saxon Ratliff, sería un joven "impetuoso y obsesionado con el sexo".

Se nos presenta junto a su peculiar familia, quienes a lo largo del capítulo tienen comportamientos muy extraños, dejando ver al espectador que lo que pase en torno a ellos va a ser de lo más perturbador.

Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola en la temporada 3 de The White Lotus | Max

Durante este primer episodio se puede ver cómo el comportamiento del personaje de Patrick gira en torno a las mujeres y el sexo, aconsejando a su hermano pequeño Lochlan, interpretado por Sam Nivola, sobre cómo debe afrontar su vida sexual mientras sea joven y guapo.

Pero sin duda, lo que más ha impactado de este capítulo ha sido la escena del desnudo del joven Schwarzenegger. Previamente, su personaje se encuentra en la cama junto a Lochlan, manteniendo una conversación que acaba enturbiándose. En la escena, Saxon le pregunta a Lochlan qué clase de porno le gusta a lo que el menor simplemente se ríe. Saxon reacciona preguntándose cómo va "a masturbarse toda la semana" con su hermano allí.

Los fans ya han reaccionado a esta escena mostrando su incredulidad ante lo que estaban viendo, sobre todo por lo que ocurre después de esa extraña conversación, cuando el personaje de Patrick se levanta de la cama y camina totalmente desnudo hacia el baño, mostrando su trasero bajo la atenta mirada de su hermano menor, algo que resulta perturbador, dando a entender que Lochlan tiene pensamientos incestuosos sobre su hermano.

Samuel John Nivola en la tercera temporada de The White Lotus | HBO Max

Ante esta primera impresión de su personaje, Patrick ha reaccionado en una entrevista para Vanity Fair comentando que su personaje "Se basa en: dinero y libertad. Eso es todo lo que importa en la vida". Continúa diciendo: "Y ese es un anticipo de lo que está por venir: cuando no tienes esas cosas, ¿qué te pasa?".

En relación a su desnudo, el actor ha explicado que "recuerdo haber leído eso y simplemente pensar: "¿Qué?". "(Saxon) Está creando pequeños guiños a lo extraño y raro de esta familia, lo cual es divertido. El final del primer episodio, esa escena fue una de mis favoritas. Me pareció muy extraña y brillante al mismo tiempo", confiesa Patrick.

"Sí, ese es mi trasero real", explica a Esquire. "No hay un doble. Una vez que leí el guion, supe lo que vendría después, pero antes de eso, no lo sabía".

Antes de estrenarse esta tercera entrega el padre de Patrick, Arnold Schwarzenegger, ya había revelado que su hijo aparecía tal y como vino al mundo. Es habitual encontrarnos con escenas de desnudos en esta serie, como la del personaje de Steve Zahn muestra sus testículos en la primera temporada o la escena de Theo James en la segunda temporada donde usó un pene protésico.

Todavía quedan varios capítulos más por salir a la luz donde la historia seguirá desarrollándose. Por lo que tocará esperar para ver cómo evolucionan los personajes y en concreto el de Patrick, quien ya ha dejado huella en la mente del público con esta impactante escena al desnudo.