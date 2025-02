Theo James asegura que sigue "luchando" por conseguir papeles y que fue muy difícil estar en The White Lotus

La temporada 3 de The White Lotus ya se puede ver en Max con nuevas caras y escenas que han dado mucho de qué hablar, como el desnudo de Patrick Schwarzenegger. Ahora, el actor Theo James, quien formó parte de la serie durante su segunda temporada dando vida al presumido turista Cameron Sullivan, ha dado una entrevista donde comenta el esfuerzo que tuvo que hacer para conseguir ese papel y lo difícil que es mantenerse relevante dentro de la industria a pesar de haber obtenido grandes papeles a lo largo de su carrera.

El actor ganó su fama internacional con la adaptación de la saga de libros juveniles Divergente, donde interpretó a 4. Uno de sus proyectos más recientes y que le ha otorgado un gran reconocimiento ha sido su papel protagonista en la serie de Netflix The Gentlemen de Guy Ritchie, donde interpreta al rico Eddie Halstead.

Escena de The Gentlemen | Netflix

Theo ha explicado a The Journal de Porter que "la gente piensa que una vez que 'lo logras', las puertas se abren de golpe. Pero la verdad es que siempre estás luchando". Para él, ha sido difícil forjarse la carrera que tiene hoy en día y, a pesar de ser un actor mundialmente reconocido, la dificultad en adquirir nuevos papeles sigue estando.

"Incluso en The White Lotus, tuve que luchar por ese papel. Existe un equilibrio entre lo que quieres y lo que la industria cree que deberías querer", continúa diciendo. Además, explica que su interés por conseguir el papel de Cameron en la serie fue la "perseverante sensación de inseguridad" detrás de lo malote del personaje.

"Siempre me han atraído las contradicciones de las personas. Son los defectos los que hacen que un personaje sea interesante. Supongo que lo mismo podría decirse de todos nosotros", añade.

A pesar de que no le veremos en esta nueva temporada, el actor trabaja en otros proyectos como la segunda entrega de The Gentlemen, que todavía no se ha comenzado a rodar, por lo que tardará un poco en llegar.