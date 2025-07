Bella Ramsey aclara cómo afectará la salida del creador de The Last of Us a la temporada 3

El anuncio de la temporada 3 de The Last Of Us ha sido una buena noticia para todos sus fans, sin embargo se ha visto truncada por la confirmación del abandono de Neil Druckmann, cocreador del videojuego que ha inspirado la serie, como showrunner de la adaptación televisiva.

"He tomado la difícil decisión de dejar mi participación creativa en The Last of Us para HBO. Con el trabajo finalizado en la segunda temporada y antes de que comience cualquier trabajo significativo en la tercera, ahora es el momento ideal para centrarme por completo en Naughty Dog y sus proyectos futuros", explicaba Druckmann en un comunicado.

"Co-crear la serie ha sido un momento culminante en mi carrera [...] Estoy profundamente agradecido por el enfoque meticuloso y la dedicación del talentoso elenco y equipo en la adaptación de The Last of Us", aclaraba.

Ellie y Joel en The Last of Us | Max

Tras la retirada de Neil, será Craig Mazin quién asumirá el rol de único showrunner en la próxima entrega.

Ante esta noticia, Bella Ramsey, la actriz que interpreta a Ellie, se ha pronunciado afirmando que la serie seguirá estando marcado por la visión de Druckmann.

"El mundo de The Last of Us es su creación, así que su voz y su aportación creativa no desaparecen en la tercera temporada por su menor participación. Siempre será su creación", decía Bella a Variety.

"Y siempre estamos en todo lo que hacemos, honrando el juego y la creación de Neil. Sin duda, lo extrañaremos en el set. Pero su espíritu es la historia", aclaraba.

Kaitlyn Dever en The Last of Us | HBO Max

La temporada 3, que se estrenará en 2027, dará un giro narrativo centrando su enfoque en el personaje de Abby, interpretado por Kaitlyn Dever. Por ello, Ramsey decía: "Estaré ahí, pero nodemasiado...", cuando hablaba de su rol en la nueva entrega.

Neil Druckmann, por su parte, está centrado en sus nuevos proyectos, que incluyen el próximo juego, Intergalactic: The Heretic Prophet, de la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, en la que es director de estudio y director creativo.