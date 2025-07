El éxito y fama de Meghan Fahy eran obvios para su amiga y compañera de The Bold Type, Katie Stevens: "Te lo dije"

La serie The Bold Type, que sigue la vida de tres jóvenes que trabajan en una revista de moda en Nueva York, no solo unió a Katie Stevens, Meghann Fahy y Aisha Deeen la pantalla, sino también fuera de ella.

Desde que compartieron protagonismo en el drama juvenil, las actrices forjaron una amistad que se ha mantenido sólida incluso después del final de la serie en 2021.

Años después, siguen celebrando los éxitos de las otras, y tras la nominación al Emmy de Meghan por su papel en la serieSirens, así lo ha demostrado Stevens, quien ha dicho darle "mucha importancia a todo lo que hacen" sus compañeras.

Después de The Bold Type, Meghan se ha catapultado en la industria, la actriz ha cosechado grandes éxitos como The White Lotus (temporada 2) y la que le ha dado la posibilidad de conseguir un Emmy, Sirens.

Meghan Fahy y Katie Stevens en The Bold Type | Freeform

En la Comic-Con, Katie ha confesado que ella predijo esa nominación antes de que ocurriera: "Literalmente le escribí a Meghann después de ver Siren y le dije: 'Te van a nominar al Emmy'", contaba Stevens a People.

Fahy, sin embargo, no se lo creía: "Ella me respondió: 'No'".

Trasla confirmación de su premonición, Stevens recordaba ese momento: "Le escribí, en mayúsculas: '¡TE LO DIJE!'".

Katie, quien se refiere a sus compañeras protagonistas como "sus chicas para toda la vida", aprovechaba para colmar de elogios también a la tercera actriz: "No sé si alguien vio a Aisha Dee en la alfombra de los Premios SAG, pero ella es el ser humano más hermoso y sorprendente del planeta, talentosa además".

Aunque los caminos profesionales de Katie, Meghan y Aisha se separasen después de The Bold Type, ellas se han encargado de mantenerlos unidos en lo personal, dando lugar a esta bonita y sana amistad en una industria en la que la competitividad y la envidia no faltan.