La tensa relación entre Zendaya y Sam Levinson, creador de Euphoria, antes de la temporada 3: "Todo giraba en torno a ella"

La tercera temporada de la exitosa serie de HBO, Euphoria, ha estado marcada por numerosas dificultades y controversias que inicialmente llevaron a su cancelación. Pese a estos obstáculos, la serie ha recibido luz verde nuevamente y ha retomado la producción, generando grandes expectativas entre sus seguidores.

Sin embargo, este renacimiento no ha estado exento de conflictos. La relación entre Zendaya, la estrella del show, y Sam Levinson, el creador de Euphoria, se habría vuelto tensa en los últimos meses. Esta tensión habría surgido principalmente debido a que Levinson centró su atención en la polémica serie The Idol en lugar de enfocarse en la muy esperada temporada 3 de Euphoria.

Zendaya como Rue en Euphoria | HBO Max

Una investigación de THR revela que la "frustración de Zendaya aumentó" cuando Levinson no entregó los guiones de la tercera entrega de Euphoria, que aún no ha comenzado a grabarse. En un intento de reconciliación, se llevó a cabo una reunión entre Zendaya, Levinson y otros ejecutivos de la cadena. Sin embargo, una fuente involucrada afirmó que "pasaron de ser muy cercanos a no poder solucionarlo".

Zendaya también expresó a los ejecutivos de HBO su deseo de que la esposa de Sam, Ashley Levinson, no fuera la única productora ejecutiva de la tercera temporada, tras la repentina muerte del productor ejecutivo Kevin Turen en noviembre de 2023, a los 44 años. Fuentes indicaron que Ashley es "más agresiva que conciliadora y, sobre todo, ferozmente protectora con su marido".

'Euphoria': Zendaya, Barbie Ferreira y Sam Levinson | Getty

Una fuente cercana a Levinson culpó a Zendaya, alegando que estaba "arrastrando los pies" con Euphoria debido a su creciente carrera cinematográfica, diciendo: "Todo giraba en torno a ella. Todo el mundo quería que girara en torno a Sam, pero era ella". Sin embargo, fuentes de HBO aseguran que las relaciones entre Zendaya y Levinson han comenzado a mejorar, con el rodaje de la tercera temporada programado para comenzar en enero de 2025.

Aunque la relación entre Zendaya y Sam Levinson se habría vuelto tensa debido a recientes desacuerdos, la producción de la tercera temporada de Euphoria sigue en marcha. Con el rodaje programado para comenzar en enero de 2025, ambos parecen comprometidos a llevar adelante la serie a pesar de sus diferencias.