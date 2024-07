Barbie Ferreira (Euphoria), irreconocible tras adelgazar, pero muchos la critican y acusan de usar Ozempic

En un mundo como el de Hollywood, cada publicación y movimiento que hacen sus estrellas se mira bajo lupa y más con el uso de las redes sociales. Por ello, las últimas fotos de Barbie Ferreira han generado mucha controversia.

La actriz dio vida a Kat en Euphoria durante las dos primeras temporadas, en las cuales vimos su evolución desde una chica acomplejada que lucha por amarse tal y como es hasta abrazar su físico y ser una de las más empoderadas de su instituto. A raíz de esto, muchos fans la vieron como una activista antigordofobia.

En la vida real, la intérprete ha hablado mucho de la presión que ha sentido por la positividad tóxica y los "cumplidos ambiguos" cuando alguien alaba su valentía al usar determinada ropa siendo de talla grande.

Por ello, muchos de sus seguidores se han sentido decepcionados al comprobar su gran cambio físico en tan poco tiempo tras su última publicación en Instagram, opinando que solo fármacos como el Ozempic han podido ayudarla en esos resultados.

Hay personas que critican a las estrellas que recurren a estos medicamentos ya que pueden tener un mensaje negativo entre los fans más vulnerables, cuestionando la ética de estos atajos para perder peso y sus efectos secundarios.

En el mundo del espectáculo cada vez son más los que han consumido este producto como Rebel Wilson, que llegó a perder 35 kilos, Tori Spelling, Kelly Clarkson, Oprah Winfrey o Whoopi Goldberg.

Así, algunos comentarios negativos que ha recibido Ferreira han sido "Ozempic ha reclamado otro ángel" o "los pobres consiguen positividad corporal, los ricos consiguen Ozempic".

Post de Instagram de Barbie Ferreira | Instagram @barbieferreira

Asimismo, otros han apoyado su cambio físico y la han defendido de las críticas.

"Solo un recordatorio: la positividad corporal no se trata de poner cuerpos grandes en un pedestal y comprometerse a ser grandes para siempre. Se trata de ser amable contigo mismo y no odiarte a ti mismo si eres más grande o más pequeño, y cambiar cuando te apetece. Se trata de aceptar decisiones, no esperar que alguien más tenga tu tipo de cuerpo para ayudarte a sentirte bien contigo mismo", escribió un usuario.

"Siento que la gente está bastante celosa en los comentarios. ¿Tal vez se sienten de esta manera porque ella ha perdido peso y eso les hace sentir mal? Si ese es el caso, es mejor mirar a tu alrededor y pensar que si estás comentando cosas horribles sobre el peso de otras personas es porque hay algo en tu cabeza en cuanto a inseguridad y es posible que necesites buscar terapia", destacó otro.