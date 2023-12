Sydney Sweeney se sincera sobre lo duro que será rodar Euphoria sin Angus Cloud y el shock que sufrió tras su muerte

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood después del enorme éxito que han cosechado dos de sus proyectos más importantes, las series Euphoria y The White Lotus.

Ahora, la intérprete ha estado inmersa junto al actor Glen Powell, con quien se ha rumoreado que tuvo un affaire, en la promoción de su nueva película, Anyone But You (Cualquiera menos tú), cuyo tráiler puedes ver arriba en el vídeo. La cinta se estrena este 26 de diciembre en cines y podremos ver una nueva faceta de Sydney protagonizando una comedia romántica.

Pero uno de sus trabajos más esperados para este 2024 es que se inicie el rodaje de la temporada 3 de Euphoria, pero la entrega no llegará hasta el 2025: "Estoy muy emocionada, pero no puedo decir nada", explica la actriz, que encarna a Cassie Howard, sobre lo que está por llegar de la serie de HBO Max.

Sydney Sweeney como Cassie en 'Euphoria' | HBO

Aunque tanto ella como el resto del reparto van a tener que enfrentarse a un momento muy duro cuando empiecen el rodaje sin el actor Angus Cloud, quien murió el pasado verano a los 25 años a consecuencia de una sobredosis accidental.

"Estábamos constantemente hablando por teléfono llorando, porque fue un shock enorme", explica Sweeney sobre cómo fue recibir la noticia de la tragedia.

"No creo que sienta que es real hasta que me golpee cuando estemos rodando y no vea a Angus en el set", afirma sobre cómo será volver a Euphoria sin Angus.

Angus Cloud en la temporada 2 de 'Euphoria' como Fezco | HBO Max

"(Al menos) cuando estamos rodando, todos nuestros ojos están puestos el uno en el otro y estamos ahí el uno para el otro, solo que de una manera diferente a como podemos hacerlo cuando estamos todos separados por distintos lugares del mundo. Es realmente interesante cuando alguien fallece en nuestra industria, porque todavía está vivo en muchas formas", sigue diciendo.

Además, volver al trabajo también puede ser una especie de terapia para ellos y Sweeney afirma que interpretar su papel es curativo para ella: "Cassie es definitivamente la persona más cercana a mí (especialmente en la primera temporada) que he interpretado y significa mucho para mí. Pero es casi como una terapia: puedo dejar salir tantas cosas... que cuando vuelvo a casa me siento libre".