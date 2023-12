Sydney Sweeney cuenta que fue mordida por una araña en el rodaje de Cualquiera menos tú y sólo Glen Powell la creyó: "Pensé que iba a morir"

Cualquiera menos tú es una de las comedias románticas más esperadas de los últimos meses y mucha culpa de ello la tienen sus protagonistas: Sydney Sweeney y Glen Powell.

Los actores han estado muy implicados desde el primer momento y han promocionado la cinta demostrando su gran complicidad, tanto que los rumores sobre una posible relación empezaron a correr por las redes.

Como no podía ser de otra manera, ambos han vuelto a hacer gala de su química en uno de los últimos programas de Today Show. Pero lo que ha robado todos los titulares ha sido uno de los momentos más terroríficos -y divertidos- que vivió la actriz de Euphoria durante el rodaje.

En el tráiler que puedes ver en el vídeo de arriba aparece una escena en la que el personaje de Sweeney le quita una araña de su ropa interior a Powell, aunque el momento real fue algo diferente.

Glen Powell y Sydney Sweeney en una escena de Cualquiera menos tú | Sony Pictures

"La araña realmente me mordió en medio de la escena, pero nadie la cortó y Glen fue el único que se dio cuenta", advirtió la intérprete ya que todos pensaban que estaba actuando. "Glen fue el único que dijo: Espera. Creo que esto es real", aseguró.

"Hay un tono diferente en su voz", recordó el actor de Top Gun: Maverick. "Suena a alguien que está siendo mordido por una araña", dijo entre risas.

Sobre esta escena, Sweeney dio más detalles en The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde la estrella señaló que "me dijeron que estaba entrenada. No sé cómo se entrena a una maldita araña. No hay manera".

"Esto es un desastre para cualquier actor. Fue terrible. Nadie cortaba y estaba ahí parada con esta araña en mi brazo, mordiéndome y gritando, mientras todos me miraban", indicó. "Eso fue como un grito del alma. Pensé que iba a morir".

Fallon enseñó un clip cortado de la película en el que se ven y oyen los gritos de terror de Sweeney la cara de preocupación de Powell. "Primeros auxilios: Sydney Sweeney (Departamento de actores) mordida por una araña, ahora SpiderWoman", leyó el presentador sobre el informe que hizo la producción del film, bromeando sobre su próximo proyecto, Madame Web, en la que interpreta a Julia Carpenter, también conocida como SpiderWoman junto a Dakota Johnson.

Cualquiera menos tú sigue a Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell), quienes parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Así que hacen lo que cualquier adulto haría: fingir que son una pareja. En España se estrena en cines en próximo 22 de diciembre.