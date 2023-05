'Succession': La secuencia final ENTERA que fue improvisada por Jeremy Strong (Kendall) y todos le siguieron

Asimilar que 'Succession' se ha despedido para siempre no es una tarea fácil para los fans, pero los detalles de los responsables y los protagonistas están aportando aún más a la experiencia.

Si aún no has podido ver el 4x10 y despedir la serie, será mejor que no sigas leyendo porque volarán los spoilers .

La "sucesión" se ve completada con el final de la serie y ninguno de los hermanos Roy consigue la corona. Este es el final que presenta su creador, Jesse Armstrong, pero parte de lo que hemos visto es realmente la genialidad de los actores y el nivel al que ya conocen a sus personajes.

Según ha contado el productor ejecutivo y director de la serie, Mark Mylod, en el podcast oficial, toda la secuencia desde que los hermanos están en la habitación de las oficinas peleándose hasta que Kendall coge el ascensor derrotado, fue una improvisación de Jeremy Strong.

La escena terminaba en el momento que Shiv "escapa" de la habitación gritándoles que son "niños pequeños" después de la pelea física de Kendall y Roman, pero Jeremy no cortó, y en su lugar se fue hacia la sala de accionistas, donde la reunión seguía pausada. Los operadores de cámara, según cuenta Mylod, estaban acostumbrados -y son tan brillantes- que decidieron seguir al actor, al mismo tiempo que los actores en la sala vieron por los cristales que venía y también continuaron metidos en su papel.

Entonces, Kendall llega "intentando recuperar algo de dignidad", e intenta proponer que se posponga la reunión, tratando de mantener la compostura. Pero entonces el actor de Frank, Peter Friedman, también improvisó decirle: "Se ha acabado. No lo tienes", refiriéndose a los votos.

Y, según Jeremy Strong cuenta en el mismo podcast, también añadió: "Nunca lo has tenido", aunque esa frase no llegara al montaje final.

Pero Jeremy continuó la escena aún más y la cámara le sigue hasta el ascensor y a una de sus últimas caras de "Kendall triste", un concepto bien conocido por los fans.