'Succession' grabó un final alternativo para Kendall Roy, y sí, es lo que estás pensando: Así lo confiesa Jeremy Strong

El final de 'Succession' ha llegado y los fans aún intentan recuperarse de haber dicho adiós definitivamente a la familia más disfuncional de la televisión.

Si aún no has visto el episodio 4x10, 'Con los ojos abiertos', no sigas leyendo si no quieres enterarte de todos los SPOILERS .

En el capítulo final, la temida reunión de la junta directiva tiene lugar para decidir la venta de la empresa de una vez por todas y con ello elegir al gran sucesor de Logan Roy como CEO de Waystar Royco. En el último momento Shiv tiene la decisión en sus manos, y no es capaz de darle las llaves del reino a su hermano Kendall.

"Te quiero, pero no te soporto", le dice Shiv a su hermano, en un giro en el que vemos que todo el imperio de la familia Roy está a punto de convertirse en ruinas (con millonaria compensación, pero por su reacción parece que se van a quedar en la calle).

Jeremy Strong, Kendall Roy en 'Succession' | HBO Max

Cada hermano, por separado, tiene una escena final donde silenciosamente vemos lo que probablemente será de ellos en el futuro, ahora que la serie dice adiós. En el caso de Kendall, la preocupación por ver si va a acabar suicidándose -tras decir que no conseguir ser CEO le mataría- dura hasta el último segundo de metraje. Pero finalmente nos despedimos de él con una de sus escenas recurrentes, mirando triste y perdido al río Hudson desde el Distrito Financiero de Nueva York.

Pero esta decisión no fue a la ligera, pues según ha revelado su propio actor, Jeremy Strong, sí hubo una escena diferente.

"Intenté tirarme al agua después de que cortásemos. Me subí al banco y fui lo más rápido que pude a saltar la barrera, y el actor de Colin corrió detrás de mí. No sabía que iba a hacer eso, y él desde luego no lo sabía, pero corrió hasta mí y me lo impidió", confiesa Jeremy, ya conocido por sus técnicas de actor de método y estar sumergido en el personaje hasta ese punto.

Finalmente, el creador decidió no conservar esa escena en el montaje final, y Strong entiende por qué: "Es un final más fuerte, filosóficamente, muestra que estamos en un bucle de destrucción, y Kendall está atrapado en esta especie de grito silencioso, con Colin ahí haciendo de guardaespaldas y de carcelero".

"No sé si en ese momento sentí que Kendall simplemente quería morir, yo creo que sí, o si quería ser salvado por el que básicamente es un apoderado de su padre", reflexiona el actor en una entrevista con Vanity Fair.

"Lo que ha pasado es un evento de nivel extinción, para este personaje. No puede remontar tras eso", asegura Strong, que tiene claro que el futuro de Kendall no será más positivo que donde le dejamos.