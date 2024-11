Sorpresa: Gabriel Macht vuelve para la nueva serie de Suits y lo confirma con este vídeo como Harvey Specter

El universo de Suits se prepara para expandirse con el esperado spin-off Suits: L.A., pero la verdadera noticia que ha encendido la emoción de los fanáticos es el regreso de Gabriel Macht como Harvey Specter.

El icónico abogado, cuya presencia y carisma definieron la esencia de la serie original, reaparecerá en un arco de tres episodios que promete ser el nexo entre la historia que los seguidores conocen y esta nueva etapa en Los Ángeles.

La noticia ha sido confirmada por el propio Macht, quien ha compartido un video en redes sociales donde se le ve poniéndose un traje, acompañado de un pie de video en el que dice: "Cuando un viejo amigo está en problemas… es hora de encargarse de las cosas y hacer que esas 'cosas' estén bien." Este anuncio ha sido suficiente para posicionar a Suits: L.A. como uno de los estrenos más esperados de 2025.

Además del regreso de Macht, el spin-off contará con un reparto renovado que aportará dinamismo y nuevas perspectivas al universo de Suits. Stephen Amell, conocido por su papel en Arrow, lidera esta nueva etapa interpretando a Ted Black, un exfiscal federal convertido en abogado de alto perfil en Los Ángeles.

Stephen Amell | Getty

Lo acompañan Josh McDermitt, reconocido por The Walking Dead, y Lex Scott Davis, cuya actuación en Rebel ha sido ampliamente elogiada. Bryan Greenberg, de How to Make It in America, también se une al equipo, completando un reparto que promete mantener la calidad narrativa y la intensidad emocional que caracterizaron a la serie original.

Con el regreso de Harvey Specter como gran atractivo y un reparto preparado para imprimir su propio sello, Suits: L.A. se perfila como una serie que no solo buscará cautivar a nuevos espectadores, sino también honrar a quienes han seguido fielmente el universo de Suits desde sus inicios.