Sofía Vergara admite querer someterse a "todas las cirugías plásticas" posibles y lo que más odia cuando ve Modern Family

Después de haber pasado un último año complicado a raíz de su divorcio con Joe Manganiello, Sofía Vergara ha saboreado el éxito con Griselda y tiene un nuevo amor, Justin Saliman.

La actriz se ha destapado en el drama sobre la narcotraficante, a pesar de que, según sus palabras, no tiene ni idea sobre actuación. Eso sí, lo que tiene al cien por cien claro es que no quiere ser madre de nuevo a sus 51 años, como puedes ver en el vídeo de arriba, y sí abuela, aunque le gustaría mantener su apariencia juvenil el máximo tiempo posible.

La intérprete colombiana ha concedido una entrevista a Allure en la que ha reconocido que le gustaría hacerse "todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista" si tuviera "más tiempo de inactividad".

Sofía Vergara en la presentación en Madrid de Griselda | Gtres

"Ya habría hecho cosas. Pero como estoy frente a la cámara, no puedo hacer algo y luego sentarme en mi casa recuperándome durante semanas", comentó, aunque sí ha confirmado que se aplica Botox desde hace mucho tiempo en el cuello y el contorno de los ojos.

Y es que, el paso de los años puede llegar a dar vértigo tal y como lo ha comprobado. La estrella de Modern Family ha explicado que no puede ver la serie que le dio a conocer sin darse cuenta de cuánto ha envejecido a lo largo de las temporadas.

Sofia Vergara como Gloria en 'Modern Family' | ABC

"Algo que odio es cuando a veces estoy viendo un episodio de Modern Family y no vienen en orden. Pusieron uno de la primera temporada cuando tenía 37 años y luego el de 10 años después, justo después. Dije: '¡Vete a la mierda!'.

"Se puede ver la edad", insistió. "No debería quejarme porque tengo 51 años, todavía estoy sana y soy muy activa. Todavía me miro al espejo y veo a alguien hermosa. Pero a veces es como: '¿Quién eres?'. Todavía estoy contenta con lo que soy".

Sin embargo, aún está agradecida por cómo entró en Hollywood gracias a su físico: "No puedo de decir esto de que todo se debe a mi arduo trabajo. No, tenía estas tetas enormes que me abrieron puertas. No me siento mal por ello. Lo aproveché".