Sofía Vergara reconoce sus limitaciones como actriz por sus pechos y su acento: "No puedo ser científica ni astronauta"

Sofía Vergara es reconocida en todo el mundo por interpretar a Gloria en Modern Family. La actriz ha hecho carrera en el mundo de la televisión y en algunas películas casi siempre interpretando a papeles cómicos.

Aunque su gran desafío llegó a comienzos de 2024 con Griselda, serie en la que dio vida a la temible narcotraficante y para la que tuvo que someterse a un gran cambio físico así como aprender a fumar.

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en la miniserie 'Griselda' inspirada en la vida de la narcotraficante colombiana. | Netflix

A pesar del cambio de registro que dio interpretando a su primer personaje dramático, la actriz colombiana parece que no tiene claro dar vida, por ejemplo, a una científica.

Así lo ha asegurado en una mesa redonda que organiza The Hollywood Reporter en la que han participado junto a ella las actrices Nicole Kidman, Jodie Foster, Jennifer Aniston, Naomi Watts, Anna Sawai y Brie Larson.

En esta charla Vergara ha admitido que sus pechos son demasiado grandes para determinados papeles además de que no sabe actuar: "Me siento muy incómoda aquí porque este es mi grupo de actrices favoritas y me doy cuenta de que no sé nada de actuación".

"Es simplemente una realidad. Estuve 11 años en Modern Family, pero en cierto modo casi me estaba interpretando a mí misma. Nunca en mi vida fui a una clase de actuación. Y cuando decido hacer algo diferente, es difícil porque este acento [el colombiano] es hermoso, pero es como si no pudiera ser científica ni astronauta", explicó, añadiendo que tal vez sí, si produce ella misma la película, aunque "no será genial".

Sofía Vergara | Getty Images

"No quiero ser científica con estas", reconoció Vergara levantándose sus pechos. "Por eso, por ejemplo, cuando decidí hacer Griselda, no estaba pensando: 'Oh, quiero distanciarme de Gloria'. No, fue porque conozco a ese personaje. Viví en Colombia en esa época. Mi hermano era traficante de drogas y lo mataron. Pero nunca la había visto como mujer", desveló sobre la miniserie de Netflix.

El tiempo dirá si la actriz se anima a adentrarse en estos roles. Por el momento, tiene pendiente el estreno de Gru 4. Mi villano favorito, para este 2024.