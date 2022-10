Las series y películas que se estrenan en Disney + en octubre 2022: 'The Bear', 'Candy: Asesinato en Texas'...

'The Bear'

La serie de ocho episodios cuenta la historia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina, que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia, el Original Beef of Chicagoland, después de una trágica muerte. Lejos de lo acostumbrado, Carmy tendrá que encontrar un equilibrio entre las dificultades que supone ser propietario de un pequeño negocio, su equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares, mientras lidia con el impacto que le ha supuesto el suicidio de su hermano.

Estreno: 5 de octubre

'Candy: Asesinato en Texas'

'Candy', la miniserie dramática original de cinco episodios sobre un crimen real, de la que Jessica Biel es protagonista y productora ejecutiva, cuenta la historia de Candy Montgomery, que es una madre y ama de casa de los años 80 que lo ha hecho todo a la perfección: tiene un buen marido, dos hijos, una buena casa, incluso una cuidadosa planificación y ejecución de ciertas transgresiones. Pero cuando la presión del conformismo empieza a ahogarla, sus actos piden a gritos un poco de libertad. Con resultados letales.

Estreno: 12 de octubre

'Rosalina'

'Rosalina' es una versión fresca y divertida de la clásica historia de amor de Shakespeare 'Romeo y Julieta', contada desde la perspectiva de la prima de Julieta, Rosalina (Kaitlyn Dever), de la que Romeo se ha enamorado hace poco. Rosalina está desesperada cuando Romeo (Kyle Allen) conoce a Julieta (Isabela Merced) y empieza a ir tras ella, así que planea acabar con la famosa historia de amor y recuperar a su chico.

Estreno: 14 de octubre

'La misteriosa Sociedad Benedict'

'La misteriosa Sociedad Benedict' se reúne, pero cuando el Sr. Benedict y el Número Dos desaparecen en Europa, los chicos se encargan de encontrarlos. Después de navegar por países extranjeros y enfrentarse a nuevos adversarios, los encuentran bajo la influencia de la nueva operación del Dr. Curtain: difundir la felicidad. Cuando las consecuencias de su metodología descontrolada resultan nefastas, los niños deben encontrar la manera de detenerlo antes de que su querido Sr. Benedict, junto con miles de personas en todo el mundo, cambien irrevocablemente.

Estreno: 26 de octubre

En octubre, además de todos los estrenos, Disney+ continuará ofreciendo nuevos episodios de 'Andor', 'The Old Man', 'The Kardashians' y 'She-Hulk: Abogada Hulka'.