Sebastian Stan revela que Anthony Mackie no le contesta a los mensajes: "Nos hemos dado un tiempo"

Las redes sociales arden cada vez que Sebastian Stan y Anthony Mackie están juntos frente a una cámara. La pareja de actores coincidió por primera vez en el rodaje de 'Capitán América: El Soldado de Invierno' y, desde entonces, han protagonizado innumerables momentos divertidos.

Se han convertido en un clásico en las entrevistas o pases de prensa, llenando las redes de clips. Así, los fans de Marvel, sobre todo, se han frotado las manos con esta relación a la que calificaron de 'bromance' tras el estreno de 'Falcon y el Soldado de Invierno', que protagonizan juntos.

Por todo ello, las palabras que ha pronunciado Sebastian Stan en medio de la promoción de 'Fresh', su última película, sobre la desaparición de Anthony de su vida han alarmado a los seguidores: "Anthony no me ha devuelto un mensaje de texto desde noviembre de 2021".

El actor nacido en Rumanía ha dicho a Yahoo Entertainment que no sabe de su compañero desde entonces: "Nos hemos dado un tiempo". Aunque si bien estas declaraciones podrían corresponder a una broma por parte de Stan en un tira y afloja. Por el momento, los fans tendrán que esperar a la respuesta del nuevo Capitán América.

"Le envié una foto de mi árbol de Navidad y no obtuve respuesta, así que...", añadió Stan. "Tienes que entender que le quiero. Ese es el verdadero problema. Me encanta. De hecho, lo echo de menos", continuó no sin antes sugerir a Daisy Edgar-Jones, su coprotagonista en 'Fresh' y actriz de 'Normal People', que debería trabajar con Mackie.

Asimismo, tuvo palabras hacia la que será la nueva película de Capitán América, ya con Anthony Mackie portando el escudo de vibranium y de la que se ha sacado de la manga una comparación curiosa: "Estoy muy emocionado por esa película y creo que va a ser genial. Va a aportar una sensación completamente diferente a esa idea. Me recuerda un poco a 'Rocky', de alguna manera".

