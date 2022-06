Las 6 temporadas de 'Sexo en Nueva York', así como sus continuaciones en el cine, tensaron la relación entre dos de sus principales actrices, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, hasta el punto de ser públicas sus diferencias.

La cosa se tensó especialmente en 2018, cuando falleció el hermano de Kim Cattrall. Esta respondió tajante rotundamente a Sarah Jessica, quien había mostrado públicamente sus condolencias: "No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable".

Ahora se ha conocido parte de la otra versión. Sarah Jessica Parker ha mencionado en The Hollywood Reporter otros motivos para explicar por qué Kim Cattrall decidió no participar en el reboot de 'Sexo en Nueva York', del que la actriz ha sido productora ejecutiva: "No le pedimos formar parte de ello porque había dejado claro que ella no lo quería así, y por esa parte no era algo cómodo".

"No era 'por criticarla', es simplemente cuestión de aprender. Tienes que escuchar a una persona, y si además esta persona habla públicamente sobre el proyecto y sugiere que no es un sitio donde le gustaría estar, o un personaje que le gustaría interpretar, o un ambiente en el que se sienta cómoda, pues tienes que escuchar a esa persona", ha comentado la protagonista de 'Sexo en Nueva York' sobre el drama de Kim Cattrall y el reboot.

Y se ha referido también al hecho de que le cueste hablar públicamente sobre el conflicto que ha podido tener con Cattrall: "Es muy difícil para mí hablar de la situación con Kim porque he tenido mucho cuidado de no decir nada que pueda sonar desagradable, no es la manera en que me gusta conducir conversaciones tan complicadas como esta".

"Es tan doloroso para la gente que se siga hablando de esta 'pelea de gatas', una pelea, una pelea, una pelea. Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida, de nadie con quien haya trabajado. No hay una 'pelea' en curso. No ha habido ninguna disputa pública ni conversaciones ni alegaciones hechas por mí ni nadie en mi nombre. Yo no haría eso", aclara tajante.

"No es la forma en que hago las cosas... Solo ha habido una persona hablando. Y no le voy a decir que no lo haga, o a nadie, pero ha sido un poco doloroso para mí".

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon en 'And Just Like That' la secuela de 'Sexo en Nueva York' | HBO Max

En el regreso del elenco con 'And Just Like That', con Cynthia Nixon y Kristin Davis, las tensiones entre Cattrall y Jessica Parker aún sobrevolaban el ambiente, y así lo ha notado la actriz y productora: "He pasado muchos años intentando construir un ambiente seguro para todas las personas involucradas, intentando ser responsable con ellas. Pero nunca ha habido nadie de todo el equipo que haya hablado de mí de esta manera, lo cual me resulta muy doloroso".

