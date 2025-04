¿No sabes qué ver? 7 series recientes a las que engancharte

Los primeros meses de 2025 han venido cargados de novedades potentes en el mundo seriéfilo, que se suman a la gran cantidad de contenidos y plataformas que se nos acumulan y muchas veces se hace difícil saber a qué serie nueva engancharte.

Por eso, te ayudamos con muchas opciones que a lo mejor aún no tienes en el radar y que te hará más fácil empezar algo para estas próximas vacaciones.

1. Paradise

Del creador de This Is Us llega este drama cargado de misterio que no te suelta desde el primer episodio, con el mayor plot twist en un piloto de la década. Secretos, poder y una tensión emocional que no da tregua. Si te gustó sufrir con los Pearson, prepárate para otra montaña rusa y con más Sterling K. Brown.

Disponible en Disney+.

2. The Pitt

Urgencias hospitalarias como nunca las habías visto. Capítulos frenéticos que transcurren en tiempo real que te meten de lleno en la adrenalina de las urgencias en un hospital. Cruda, directa y con un ritmo que no da respiro. Si Urgencias se hiciera hoy, sería esto. Y comparten conexión gracias a Noah Wyle.

Disponible en Max.

3. Su Majestad

Una atrevida sátira de la monarquía española con la mezcla perfecta de humor y emoción. Anna Castillo se corona (literalmente) como la reina que es en esta joya con sello nacional.

Disponible en Prime Video.

4. FOQ: La nueva generación

Vuelve Física o Química con nuevas caras pero la misma esencia. Un grupo de adolescentes se enfrenta a los dilemas actuales con una honestidad que emociona. Redes sociales, salud mental, identidad... todo está sobre la mesa, sin filtros.

Disponible en atresplayer.

5. The White Lotus

La antología de lujo (y decadencia) regresa con nueva localización, nuevos personajes y el mismo veneno elegante. Lo nuevo es la tercera temporada, pero puedes empezar por aquí o la que quieras, son independientes. Porque lo que parece unas vacaciones idílicas… suele esconder algo podrido.

Disponible en Max.

6. Severance (Separación)

Vale, lo reciente es técnicamente su temporada 3, pero nos vais a permitir la licencia porque es lo mejor que vas a ver. Una de las series más originales e hipnóticas de los últimos años, visualmente impecable y con un misterio que engancha. Severance es una crítica brutal al mundo laboral moderno, explorando los límites de la identidad y la memoria en un entorno corporativo inquietante. Te hará cuestionar más que nunca el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Disponible en Apple TV+.

7. Medusa

Telenovela adictiva en clave moderna desde Colombia. Traiciones, celos, luchas familiares y mucho drama romántico. Si disfrutaste La reina del flow, esta comparte media plantilla y promete enganchar igual o más.

Disponible en Netflix.

8. Adolescencia

Miniserie británica que ya se ha convertido en un fenómeno y que explora la detención de un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. A través de cuatro episodios rodados en plano secuencia, la serie aborda temas como la presión social, el bullying y la salud mental en la adolescencia, ofreciendo una narrativa intensa y reflexiva.

Disponible en Netflix.