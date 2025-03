Una serpiente mordió a Walton Goggins en el rodaje de The White Lotus 3: "Empecé a llorar descontroladamente"

La tercera temporada de The White Lotus nos sigue dejando con escenas impactantes con cada episodio nuevo que se estrena. Ahora, el protagonismo se lo ha llevado el actor Walton Goggins, Rick en la serie Hatchett, quien llega al lujoso resort junto a su pareja Chelsea, interpretada por Aimee Lou Wood.

El actor ha revelado que durante una de las escenas de la ficción de HBO Max una serpiente le mordió. Durante el cuarto episodio, el personaje de Goggins disfrutaba de un espectáculo de serpientes junto a su novia. Pero tras decidir liberar una jaula de serpientes venenosas, muerde una de ellas a Chelsea, teniendo que acudir de urgencias a un hospital.

Aimee Lou Wood y Walton Goggins en la tercera temporada de The White Lotus | MAX

Pero la realidad superó a la ficción y fue el propio Goggins quien sufrió una mordedura en el set por una de estas serpientes. Durante una entrevista con Jimmy Kimmel Live, el actor ha revelado que le "tiene mucho miedo las serpientes" y que en la grabación de esa escena se sintió abrumado.

"Tenía al cuidador de las serpientes justo fuera de cámara porque, cuando cogí la serpiente por primera vez, empecé a llorar sin control", confiesa.

"Y luego, justo cuando nos estamos preparando para hacer esa primera escena... ellos te guían a través de toda la experiencia, van alrededor de las jaulas y te dicen: No toques esta jaula porque esta serpiente te matará. En esta jaula hay algunas serpientes, pero no toques las marrones".

Goggins revela que tras escuchar la palabra "te matará" dejó de prestar atención y al escuchar "acción", solo podía pensar: "No abras la primera porque te matarán. ¿Era verde o era marrón? ¿Cuál es la que tiene una mordida muy, muy grande?".

Pero el peor momento fue cuando tuvo que coger a una de las serpientes: "Comencé a sacar la verde y, mientras lo hacía, no quería salir. Entonces la serpiente se dio la vuelta y me mordió. ¡No le he contado esa historia a nadie!", revela.

A pesar de la mordedura, el actor comenta que continuó su jornada laboral como si nada, pensando que no era una mordedura grave: "Hasta que el día siguiente, recibo una llamada telefónica del productor que me dice: Oye, hemos estado pensando que tal vez deberías ir al hospital", explica.

El actor relata que se asustó al escuchar aquellas palabras: "Le dije: ¿Por qué? Dijiste que la serpiente no era venenosa, ¿verdad? ¿Me estoy muriendo lentamente? ¿Hay algo que tú sepas que yo no sepa? Así que fui al hospital y me dieron la vacuna (contra el tétanos)".

Finalmente, todo quedó en un susto y en una anécdota que contar tras el éxito de esta nueva temporada de la serie.