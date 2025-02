El mejor drama médico en años que tiene a una nepo baby desconocida y un ritmo frenético a lo 24

15 episodios, 15 horas, 1 turno. Si eres fan de los dramas médicos intensos y realistas, The Pitt es la serie que no puedes perderte. Esta producción original de Max, creada por R. Scott Gemmill (de Urgencias), nos sumerge en el frenético y agotador turno de 15 horas de los médicos de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Con un formato que recuerda al de 24, cada episodio sigue una hora en tiempo real del turno del doctor Michael 'Robby' Robinavitch, interpretado por Noah Wyle (Urgencias, The Librarians).

Escena de The Pitt | Max

La serie cuenta con un reparto de lujo que incluye a Tracey Ifeachor (Treadstone), Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif (The Stand), Taylor Dearden (Sweet/Vicious), Isa Briones (Star Trek: Picard), Gerran Howell, Shabana Azeez y Katherine LaNasa (Dynasty). Entre ellos, destaca la presencia de Isa Briones, hija del veterano actor Jon Jon Briones, consolidándose como una de las 'nepo babies' de la ficción.

Pero el cast además esconde otra prometedora actriz que aún no habíamos ubicado: Taylor Dearden, cuyo nombre completo es Taylor Dearden Cranston. Y sí, efectivamente es la hija de Bryan Cranston, estrella de Breaking Bad.

Bryan Cranston con su mujer y su hija, Taylor Dearden | Getty

Y no hay dos sin tres, porque también cuenta con Fiona Dourif, hija del actor Brad Dourif.

The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, con la participación de nombres de peso en la industria como John Wells (Shameless, ER), Erin Jontow, Simran Baidwan (The Good Doctor, Chicago Med) y Michael Hissrich (The West Wing). Su enfoque realista y el vértigo narrativo con el que muestra los desafíos del personal sanitario en Estados Unidos la han convertido en una de las series más impactantes del año.

Con un total de 15 episodios, The Pitt se estrena semanalmente los jueves en HBO Max, con el desenlace de la temporada programado para el 11 de abril. Un drama médico imprescindible que promete dejar huella.