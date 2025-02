Paradise, la serie thriller con el mayor cliffhanger en su primer episodio desde Perdidos, y es del creador de This is us

Desde que hace dos décadas la serie Perdidos nos sorprendiese con sus misterios, la búsqueda de una digna sucesora ha sido una 'constante' tanto para los espectadores ávidos de ficciones adictivas como para los productores y guionistas que han tratado de replicar el éxito de aquella con nuevas premisas llamativas. Sin embargo, encontrar esa serie impactante no siempre es fácil.

Títulos como FlashForward, Revolution, Manifest, The Event, From, Separación, LaBrea o Yellowjackets, por citar algunos cuantos, han sido a lo largo de los años, con mayor o menor acierto nombradas como "sucesoras de Perdidos" por una u otra razón (y por qué no decirlo: con mayor o menor calidad también), pero siempre amparados por un denominador común, el de intentar descolocar al espectador con tramas que avanzan a base de giros de guion que pretenden dejarlos la mandíbula desencajada.

La última en aterrizar en el universo televisivo de las candidatas a ser herederas de Perdidos es una serie que puedes ver en Disney+ y que viene firmada por Dan Fogelman, el creador de This is Us: se llama Paradise y esconde una sorpresa muy efectiva al final de su primer episodio (que no vamos a comentar hasta después del aviso de spoilers) con la que ha conseguido llamar la atención de público y crítica. Al ser una serie aún en emisión (de momento hay disponibles 4 episodios de un total de 8 que tendrá la primera temporada), no sabemos si se cerrará de forma satisfactoria, pero lo que hemos podido ver tiene nuestro voto de confianza.

Escena de Paradise | hulu

La serie está protagonizada por Sterling K. Brown (quien también daba vida a uno de los hermanos de This is Us), como Xavier Collins, un agente del Servicio Secreto encargado de la protección del Presidente de los Estados Unidos Cal Bradford (interpretado por James Marsden). Rápidamente, llegamos a un primer giro (este no es spoiler): el asesinato del Presidente, lo cual da pie a una de las tramas principales de la serie que es descubrir quién se lo ha cargado y por qué, con la ayuda tanto de una investigación como de flashbacks.

Sin embargo, al final del episodio 1 de Paradise llega otro giro aún más sorprendente que cambia por completo las reglas del juego. Así que si no lo has visto aún, deja de leer aquí.

¡Estás avisado, vienen spoilers a continuación !

Si ya has visto el primer capítulo...

Sarah Shahi en Paradise | hulu

"Hacía mucho tiempo que tenía la idea en la cabeza, más de una década", explica Fogelman sobre cómo creó Paradise en una entrevista en Deadline. "Tenía una idea sobre personas que tienen mucho poder en el mundo y sobre las personas cuya profesión es cuidar de ellas y eso podría resumirse en un agente del Servicio Secreto y un presidente de los Estados Unidos. Había considerado escribirlo antes de hacer This Is Us, pero terminé escribiendo esa serie".

Así, se puso manos a la obra con la escritura de Paradise, al final de cuyo primer episodio se revela que los protagonistas viven en una ciudad creada en una cueva gigante dentro de una montaña, debido a que el mundo exterior se ha ido al garete. Y, de este modo, el hombre asesinado no es exactamente el Presidente de EEUU, sino el Presidente de esta sociedad que existe después del fin del mundo.

"Investigamos a fondo todo tipo de temas, desde conspiraciones políticas hasta cómo, hipotéticamente, diseñaríamos un gobierno desde cero", comenta el creador sobre el proceso de documentación, "¿Cómo lo gobernaríamos de la manera más eficaz para mantener a la gente en paz y feliz? Hicimos que sociólogos escribieran papers para nosotros. Investigamos mucho sobre arquitectura (...) Se pensó muchísimo en ello".

"Hay dos misterios en la serie. Está el misterio detrás de la conspiración mayor de lo que está pasando en el mundo y lo que ha sucedido en el mundo. Y luego está el misterio de quién mató al presidente", dice Fogelman. Pero, para proteger el misterio mayor, ni siquiera se publicó una sinopsis de la serie antes de su estreno: "El gran velo de secretismo se debía a que, obviamente, había un gran giro al final del piloto y yo quería que la mayor cantidad posible de personas lo experimentasen sin saberlo".

Desde luego, lo han conseguido. Cada episodio de Paradise llega los martes a Disney+.