Revelan la causa de la muerte de los padres de Alicia Witt, actriz en 'The Walking Dead'

La actriz de 'The Walking Dead, Alicia Witt, está pasando por unos momentos muy duros. El pasado mes de diciembre conocimos la triste noticia de que sus padres fueron encontrados sin vida en su casa de Massachusetts. Una misteriosa muerte que ya ha sido esclarecida por las autoridades.

Fue la propia actriz quien se puso en contacto con un familiar para que fuera a ver cómo estaban sus padres, tras varios días sin noticias de ellos. "Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable", explicó Witt en un comunicado.

Revelada la causa de la muerte

Los informes han confirmado que Robert Witt y Diane Witt murieron de frío en su casa de Massachusetts. En concreto, la causa de la muerte tanto de Robert, de 87 años, como de Diane, de 75, se debió a una "probable arritmia cardíaca" derivada de la exposición al frío, según los certificados de defunción obtenidos por The Telegram & Gazette . Además, Robert también tenía "antecedentes de enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y mieloma múltiple".

La actriz ha publicado en sus redes sociales un comunicado explicando algunos detalles sobre los hechos. Witt contó que hacía más de 10 años que no le dejaban entrar en casa de sus padres:

"Cada vez que les ofrecí ayuda la rechazaron. Supliqué, lloré, traté de razonar con ellos, intenté convencerlos de que me dejaran ayudarles a mudarse". Sin embargo, los padres de Alicia Witt no permitían que nadie les dijera "cómo vivir sus vidas".

La actriz también cuenta que "no tenía ni idea de que su calefacción no funcionaba. Nunca entenderé por qué no me lo dijeron, por qué no me dejaron ayudarles. Mi corazón está roto".

Sin embargo, a pesar de este desgarrador desenlace, La actriz de 'The Walking Dead' se siente agradecida por las últimas palabras que intercambió con sus padres: "Nuestras últimas palabras fueron 'te quiero'. De eso no había duda, nos queríamos tanto".

