¿Se ha retocado Luke Newton? Fans de Los Bridgerton no dan crédito al cambio en la cara del actor: "Tiene mucho bótox"

El estreno de Los Bridgerton 3 está generando gran cantidad de noticias. Los fans continúan aún embelesados con los primeros episodios y esperan con ganas los cuatro últimos el próximo 13 de junio para saber cuál va a ser el desenlace de la apasionada relación entre los protagonistas, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).

Uno de los aspectos que han llamado más la atención de esta temporada 3 es el cambio físico que ha experimentado Luke Newton. Y es que, el actor que encarna a Colin Bridgerton está muy diferente a como lo conocimos en la primera entrega. De hecho, muchos son los fans que han estado analizando su rostro y hay varios vídeos que se han vuelto virales en TikTok donde explican que el actor se ha tenido que someter a algún que otro retoque estético.

Luke Newton como Colin Bridgerton | Netlix

"Vale, acabo de terminar la primera parte de la tercera temporada de Los Bridgerton. Lo único en lo que he podido pensar mientras los veía es en la cara de Luke Newton. No parece que pertenezca al siglo XIX. Tiene mucho bótox. No hay ni una arruga en su cara. Se supone que estos hombres estaban estresados y no hay manera de que tuviesen una buena rutina de skincare, así que no puede ser que no tenga ni patas de gallo, ni arrugas en la frente, ni líneas en el entrecejo o en los pómulos", ha expresado una tiktoker.

"Está lleno de bótox y su complexión es perfecta, completamente lisa, sin descoloramiento, es perfectamente perfecta, como si se hubiese echado un spray para la piel antes de rodar. Sé que el maquillaje es algo importante en TV pero se supone que tiene que ser un hombre varonil del siglo XIX, por lo que no tiene una piel perfecta. Está muy atractivo, me encantan él y Penelope, me encanta la serie, me han encantado los cuatro primeros episodios, no puedo esperar a los siguientes pero no puedo mirarle a él como miraba a los otros personajes masculinos protagonistas porque él no parece del XIX. No estoy en contra del bótox, me da igual, hazte lo que quieras en la cara, pero estás en una serie de época, eso no era necesario. Igualmente te quiero y sigues siendo muy atractivo", ha terminado de decir.

Luke Newton como Colin Bridgerton en la temporada 3 | Netflix

Otra chica a través de su cuenta de TikTok se ha hecho viral por decir también que el actor llevaba bótox y muchos fans le dijeron que eso no era posible, pero ha hecho un vídeo ilustrando su opinión:

"Mi vídeo sobre el bótox de Colin Bridgerton se ha hecho viral y mucha gente se ha molestado porque dicen que su frente tiene expresión en la escena del carruaje y que por eso no puede llevar bótox. Y sí, sí puede. No inyecto bótox ni trabajo en estética pero hace cuatro o cinco años tuve mucha fijación por el skincare y, aunque no lleve bótox ni nada ahora, sé mucho sobre ello. Creo que le han puesto mucho encima del pómulo, lo que le ha quitado las patas de gallo y eso crea una cosa extraña cuando sonríes. Sobre fruncir el ceño, si no vas a ser un feliz Colin Bridgerton se supone que tienes que poder fruncirlo, pero él no puede hacer eso ni lo de las patas de gallo, el único movimiento de cara que él hace es levantar las cejas", ha contado esta usuaria de TikTok.

De hecho, ha puesto el ejemplo de la escena del carruaje y cómo en la famosa parte en la que se miran no hace ni un solo gesto arrugando la cara: "Lo único que tiene que hacer es mover un poco sus cejas y eso habría bastado, pero no lo hace y eso hace que sea tan evidente".