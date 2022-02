'Euphoria': Todas las veces que los actores se sintieron incómodos por los desnudos, y pidieron cambiar las escenas

Como ya sabréis, la serie 'Euphoria' sorprende por la cantidad de escenas explícitas, ya sean de violencia, consumo de drogas, sexo o desnudos. Sin embargo, los actores no siempre se sintieron cómodos rodando algunas escenas. Sobre todo, los desnudos. Por eso, parte del elenco, como fueron Sydney Sweeney o Chloe Cherry entre otros, hicieron lo posible para cambiarlas.

Estas son algunas de las veces que los miembros del elenco contaron cómo fue grabar esas escenas incómodas:

Su primera escena era un desnudo

Minka Kelly, quien interpreta a la madre adinerada del niño al que cuida Maddy, le contó a Vanity Fair que, originalmente su personaje iba a estar completamente desnuda en su primera aparición. La actriz consiguió convencer al creador de 'Euphoria', y finalmente eliminaron el desnudo. "Sam Levinson al final pensó que sería más interesante si mi vestido caía al suelo".

Menos planos en topless

Esa fue la petición de Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie. Ella sentía que simplemente, el desnudo no era necesario para la historia: "Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camisa y yo le decía a Sam: 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'", contó a The Independent. "Él estaba como, 'Está bien, no lo necesitamos'".

Sydney Sweeney como Cassie en 'Euphoria' | HBO

Sangre y desnudez en el primer día de rodaje

Chloe Cherry, la actriz que interpreta a Faye, una chica drogadicta que termina viviendo con Fezco, contó a Daily beast lo incómoda que se sintió durante su primer día en el set.

La primera escena que grabó fue cuando en el episodio 2, Faye era empujada contra la pared, desnuda, y más tarde, Faye salpicada de sangre es metida en un respiradero por un frenético Custer mientras la policía se acerca.

"Probablemente hubiera sido más cómodo si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para conocernos. Sam quería hacer la escena conmigo completamente desnuda y Tyler dijo: 'Eso es mucho', así que decidieron no hacerlo".

Muy difícil para ella

En una entrevista con Vogue , Alexa Demie habló sobre el nivel de desnudez como "difícil" para ella. "Cuando leí el guion, pensé que todo tenía sentido y quería hacerlo”, dijo Alexa. Simplemente no me siento cómoda así públicamente. Así que fue difícil para mí. Pero definitivamente, como dije, me sacó de mi zona de confort".

Alexa Demie en 'Euphoria' | HBO

