¡Cuidado esta noticia tiene spoilers del final de la temporada 2 de 'Euphoria'! 'All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name' es el nombre del episodio 2x08 de 'Euphoria', capítulo que ha puesto el broche de oro a la aplaudida entrega de Sam Levinson.

El episodio muestra el final de la obra de teatro de Lexi y deja a la mayoría de personajes prepararos para continuar su desarrollo en la ya confirmada temporada 3.

Pero, aunque muchos son los protagonistas de este episodio, hay un persone que destaca por encima de los otros. Este es el de Ashtray, el adolescente narcotraficante de 15 años y hermano de Fezco (Angus Cloud).

Finalmente se resuelve el motivo por el que Fez no puede acudir a la obra de Lexi y es que antes de salir descubren que Custer (Tyler Chase) lleva un micrófono para que su amigo se delate y lo puedan capturar.

Pero, antes de que esto ocurra Ash clava un cuchillo a Custer acabando con su vida. Entonces Fez le dice a su hermano que la historia que van a contar es que ha sido él quien lo ha matado. Aunque, finalmente eso no sucede, ya que el joven se atrinchera en el baño con un arsenal de armas para enfrentarse a la policía quien entra en el piso a la fuerza.

Javon Walton como Ashtray en el último capítulo de la temporada 2 de 'Euphoria' | HBO Max

Fez intenta por todos los medios que Ash se entregue y no abra fuego pero sus esfuerzos son inútiles. Así, ahora, Javon Walton ha hablado con 'ET' sobre todo lo que ha sucedido.

Uno de los puntos más sorprendentes es que el día antes de iniciar a grabar Sam Levinson cambió el final y reescribió el guion. Y es que, quien iba a morir en este escena iba a ser Fez, no Ash: "Fue una locura que terminó siendo el final de todo", dice Walton.

"Simplemente muestra todas las historias de fondo y las explicaciones de por qué los personajes son quienes son hoy", comenta sobre la obra Lexi y el final de los personaje.

Además, el actor habla sobre la relación entre los hermanos: "Definitivamente cabalga o muere por [Fez]. Eso es lo principal".

Y, Javon Walton pone de relieve que, aunque no lo parezca Ash es un niño: "No lo muestra tan a menudo, pero cuando lo hace, se nota que es un niño".

El intérprete continúa hablando sobre su relación con Angus Cloud: "Nos divertimos mucho", explica, y señala lo "súper relajado" que es su coprotagonista.

"Tuvimos una muy buena química. Así que fue fácil construir esa química entre Ashtray y Fez porque lo estábamos haciendo muy bien fuera de cámara", declara.

Para después hablar sobre la relación entre Lexi y Fez: "Fue una relación muy bonita y espero que lleguen lejos en la temporada 3. Pensé que era un vínculo muy bueno", y señala que "añadió una capa adicional al [Angus'] personaje".

Fez y lexi en 'Euphoria' | HBO Max

Javon Walton habla sobre si Ashtray está muerto en 'Euphoria'

Todo apunta a que Ashtray está muerto tras el final de la temporada 2 de 'Euphoria' ya que lo apuntan con un laser de disparar en la frente pero no se llega a ver su cuerpo.

"Nunca lo viste en ese charco de sangre en el suelo", dice Javon Walton a 'ET'. Para después comentar al respecto de su futuro en la serie a 'Esquire': "Hombre, solo espero que esté vivo".

Para afirmar que seguramente vuelva a encontrarse con su hermano: "Ash va a encontrar la manera de regresar con él porque es la persona que más le importa. Eso es lo que me gustaría que pasara, que Ash y Fez se reúnan".

Para terminar diciendo a 'E! News': "Está un poco en el aire por ahora. Si hay una persona que puede sobrevivir a un disparo, definitivamente es Ashtray. Es un chico rudo".

Seguro que te interesa:

Maude Apatow, Lexi en 'Euphoria', es famosa desde que nació y esta es su conocida familia