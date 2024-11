¿Quién es el novio de Cooper Koch? El actor de Erik Menéndez lo presenta en un acto junto a Kim Kardashian

Cooper Kochse ha convertido en toda una celebridaddespués desu aplaudida interpretación en la serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

El actor se metió de lleno en la historia e, incluso, llegó a conocer a los hermanos Menéndez en prisión. Momento que compartió con Kim Kardashian, íntima amiga del director de la serie Ryan Murphy.

Incluso, Kim llegó a publicar un extenso texto donde pedía la libertad de Lyle y Erik después de llevar 35 años en la cárcel por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez.

A raíz de todo esto, la relación de Koch y Kim Kardashian se ha intensificado y han posado juntos en la pasada LACMA Art + Film Gala. Con ellos estaba también el novio de Cooper, quienes han aparecido juntos por primera vez en un acto público.

Recientemente, el intérprete revelaba en una entrevista que tenía pareja cuando le preguntaron si estaba soltero. Cooper sale con Stuart McClave de 37 años.

McClave estudió cine, comunicación y periodismo en la USC. Ha trabajado como productor en NBCUniversal o Discovery Channel y ha debutaba en el 2022 con su primer trabajo como director con un documental sobre el padre de Serena y Venus Williams, On The Line: The Richard Williams Story.

"Íbamos a los premios Emmy con mi hermano Payton, que fue nominado a un Emmy por la edición de Only Murders in the Building y nos estábamos preparando y yo no tenía ninguna joya puesta", explicaba Cooper en SiriusXM de Andy Cohen cuando le preguntaron por la alianza que llevaba y si estaba soltero.

"Estaba con mi novio y entramos a mi habitación. Estaba mirando mis joyas y tenía un anillo que era de mi abuelo. Pensé: 'Oh, debería usar este anillo'. Luego lo pusimos en mi dedo y se convirtió en una especie de, no sé, mecanismo de protección romántico", dijo. "Sólo quería hacer volar un poco la imaginación de la gente y ver qué decían", concluía.