Los problemas entre Rhaenyra y Daemon en La Casa del Dragón: Emma D'Arcy y Matt Smith desvelan el fallo de su relación

La Casa del Dragón regresa con su temporada 2 después de casi 2 años desde el final de la primera entrega. Ahora, antes de su estreno el 17 de junio, ha tenido lugar la premiere de la serie de MAx en Nueva York donde han asistido sus protagonistas.

Sobre la alfombra roja los actores han hablado con la prensa y Emma D'Arcy y Matt Smith han desvelado algunos detalles sobre cómo afectará a la relación de sus personajes el desenlace de la temporada 1.

Emma ya comentó la irá que sufrirá Rhaenyra por la "muerte" de su hijo Luke, una tragedia que marcará a su bienestar con Daemon: "Los encontramos a ambos en un estado de profundo dolor", explica D'Arcy. "Son ​​dos personas desconsolados que realmente luchan por comunicarse".

"No son buenos comunicadores", dice D'Arcy sobre Rhaenyra y Daemon. "Creo que algo en su dinámica significa que no están dispuestos a mostrar debilidad el uno al otro. Esto es una especie de fallo fundamental en su relación. No quieren que los vean como débiles". "Así que creo... que va a haber baches", adelanta.

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy y Mark James en la premiere de la temporada 2 de La Casa del Dragón | Getty

Por otra parte Matt Smith dice al respecto de la temporada 2: "Nos encontramos en una situación muy complicada". "Hay mucho dolor flotando en el aire y creo, ya sabes, Daemon está haciendo cosas que cree que son para el beneficio de la familia. [Cosas] que realmente tiene el deber de hacer".

Aunque el actor asegura que estos actor de Daemon pueden "crear una fragmentación más profunda entre ellos". "En muchos sentidos, él está en su propio camino. Son un grupo complicado".

"Creo que el dolor es un motor importante para la serie en su conjunto y ciertamente para el tipo de arco narrativo de Rhaenyra a lo largo de la serie", sigue diciendo D'Arcy.

Para después hablar de lo importante que es para Rhaenyra alzarse con la corona: "Creo que para Rhaenyra, en particular, su herencia, sentarse en el Trono de Hierro, su nombre en las historias de Targaryen, todo esto se siente como una forma de permanecer más cerca de su padre. Su difunto padre. Así que sí, sentarse en el trono es un necesidad personal fundamental ahora, así como una especie de objetivo político".