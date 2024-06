Primer avance de El Caballero de los Siete Reinos: Conoce a Peter Claffey, la estrella de la nueva precuela de Juego de Tronos

El caballero de los Siete Reinos ha comenzado su rodaje en Belfast, Irlanda. Mientras los fans están absortos con la segunda temporada de La Casa del Dragón, un nuevo frente se abre en los spin-off de Juego de Tronos porque se ha compartido el primer vistazo de la serie.

Esta nueva producción está basada en las novela de George R.R. Martin, El caballero errante. Y como gran protagonista tiene al actor Peter Claffey quien interpreta a Dunk. Ahora, Max ha desvelado la primera imagen que se ha tenido del rodaje con el actor metido de lleno en su papel.

Peter Claffey, de origen irlandés, se va a mete en la piel de Ser Duncan el Alto en un contexto en el que el linaje Targaryen ostenta el Trono de Hierro.

Lo que muchos no saben es que a Peter Claffey ya le han podido ver en algún que otro proyecto. Si bien el intérprete ha resultado ser desconocido para muchos, su carrera ya tiene recorrido. A continuación te contamos algunos detalles sobre él.

Nacido en Galway, Irlanda, Claffey es exjugador de Rugby. De hecho, ha llegado a ser parte del equipo nacional de su país. Inició su carrera en el mundo de la actuación sobre los escenarios de Dublín, en el teatro, sentando las bases de los proyectos en los que participaría más adelante.

Y es que a Peter le has visto en otras series como Hermanas hasta la muerte en Apple TV o Vikingos: Valhalla en Netflix. Por no hablar de que ha trabajado con el último ganador del Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy, en Small Things Like These. Además de actuar, parece que también tiene pasión por la música ya que le gusta cantar y componer.

Junto a él va a estar Dexter Sol Ansell interpretando al Príncipe Aegon Targaryen. Ambos van a ser los protagonistas de esta nueva precuela de Juego de Tronos. Estarán muy bien acompañados por Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings o Sam Spruell.