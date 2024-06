¿Por qué Helaena dijo la verdad? La actriz Phia Saban explica su decisión en La Casa del Dragón

El primer capítulo de La Casa del Dragón ha dejado al público en shock sin perder el tiempo, y la protagonista inesperada de este giro ha sido Helaena Targaryen.

Helaena, obligada a casarse con su hermano Aegon para fortalecer la dinastía, vive una trauma inimaginable al final del episodio, y si aún no lo has visto será mejor que no sigas leyendo .

Daemon contrata a dos 'cuestionables' ciudadanos de Desembarco del Rey para ejercer su venganza tras la muerte de Lucaerys, con un "hijo por hijo". Pero la pareja, a los que llaman en los libros Sangre y Queso, no consigue encontrar a Aemond, responsable de la muerte del hijo de Rhaenyra, y deciden llevarle en su lugar la cabeza del pequeño Jaehaerys, heredero del rey Aegon y su hijo con Helaena.

La propia actriz, Phia Saban, se ha sincerado sobre este momento en el podcast oficial de La Casa del Dragón.

Phia Saban como Helaena Targaryen en La Casa del Dragón | Max

"Nadie te prepara para leer ese guion y decir '¡ok, van a hacerlo en el episodio 1! Vaya garra'", reconoce entre risas.

"Pero la verdad es que me gustó mucho cuando leí lo simple que lo habían planteado. Todo se centra en el presente, en ese momento inmediato. Y, sabes, no hay demasiado diálogo, no están intentando hacer demasiado, creo que afortunadamente escribieron algo simple que habla por sí solo", reflexiona sobre esa dura escena.

Y es que, como comentan, a Helaena le presenta una elección imposible. Le piden que indique cuál de sus mellizos es el varón, y por tanto el heredero al que tienen que matar. "¿Qué crees que pasa por su mente en ese momento?", preguntan.

Los mellizos del rey Aegon, Jaehaerys y Jaehaera, en La Casa del Dragón | Max

"Creo que es algo interesante. La verdad es que me pregunto lo que la gente va a pensar sobre eso. Creo que lo que ella entiende en realidad es, 'somos hombres extremadamente peligrosos, y somos más que capaces de mataros a todos. Y puedes hacer esto fácil para ti, o lo puedes hacer más difícil. Y obviamente, esto no tiene nada de fácil", revela.

"Pero yo creo que sería injusto decir que alguien más valiente o lo que sea se pondría en plan, 'no, no vas a ir a por ninguno de los dos'. No creo que eso sea una opción. De verdad que no creo que esa sea una opción que exista en ese momento. Así que en realidad pienso que es bastante poderoso que ella diga la verdad en la primera vez, porque creo que demuestra que es consciente de que hay muchísimo en juego. En plan, 'no pienso meter la pata aquí' o 'no tengo otra opción'. Esto va de salvar la vida de un niño", afirma con seguridad.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Los entrevistadores también le preguntan, junto a Olivia Cooke que interpreta a su madre: "¿Creéis que Alicent o Helaena alguna vez pensaron que Rhaenyra o su bando fuera capaz de algo así?".

"No, no lo creo. Creo que Alicent está esperando represalias, está esperando un ojo por ojo, creo que probablemente puede sentir que Rhaenyra va a ir a por uno de sus hijos. Pero matar a un niño inocente, es lo más impensable del mundo", explica Cooke.

"Yo ni siquiera diría que Rhaenyra es capaz de algo así. Porque, bueno, no ha sido ella", recuerda Phia, y es que sabemos que este crimen manchará para siempre su reputación, sin ser ella consciente.