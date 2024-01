EL ACTOR DE EUPHORIA MURIÓ A LOS 25 AÑOS

Pedro Pascal recuerda la "loca" e "increíble" noche que pasó junto a Angus Cloud: "Nos reímos tanto"

Pedro Pascal ha recordado a su compañero en la película Freaky Tales, Angus Cloud, quien falleció el pasado verano de 2023 a los 25 años. El intérprete de The Last of Us ha revelado la divertida y alocada noche de rodaje que pasó junto al actor de Euphoria.