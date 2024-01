NOMINADO POR THE LAST OF US

Kieran Culkin le restriega a Pedro Pascal haberle ganado el Globo de Oro y esta es la cara del actor

Kieran Culkin ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por su papel de Roman Roy en Succession. Mientras daba su discurso sobre el escenario el intérprete puso una nota de humor con este zasca a Pedro Pascal nominado por The Last of Us.