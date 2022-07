Penn Badgley protagoniza 'You', donde interpreta a Joe Goldberg, un asesino en serie que encuentra el amor mientras sigue dejando un reguero de víctimas. La serie, disponible en Netflix, ya lleva 3 temporadas, y la plataforma anunció este año que la renueva por una cuarta.

Badgley, su actor protagonista, ya ha contado cómo es meterse en la piel de un asesino, y cómo su reciente paternidad con su esposa Domino Kirke le ha ayudado en la última entrega. Pero ahora también se abre sobre momentos que se le hacen especialmente difíciles al rodar cada temporada.

Y es que su personaje ya ha aparecido varias veces masturbándose, algo que a Badgley aún se le hace extraño en el set, como ha contado al podcast Podcrusher: "Ya lo he hecho tantas veces delante de una cámara. Es extraño, nunca piensas que vaya a ser tan complicado".

Penn Badgley como Joe Goldberg en 'You' | Netflix

"Te das cuenta de que estás delante de un montón de gente con cámaras, y que al igual lo van a hacer millones de personas, que te van a ver haciendo como que te masturbas", ha contado el actor sobre estas escenas que se le siguen resistiendo en parte.

Penn cuenta que aún no sabe exactamente "cómo salir del paso" cuando llega la hora de enfrentarse de nuevo a este tipo de escenas, que incluso se le hacen más complicadas que otras escenas sexuales: "Algunas veces es más complicado que las escenas de sexo con otra persona porque estás solo ahí diciendo 'esto es lo que hago'".

Y ha contado también que siempre le hacen el mismo apunte cuando llega una escena así: "Siempre me dicen 'cierra los ojos, ve más rápido, ve más lento... Yo me quedo: '¿Cómo?' Este hombre está matando gente y se masturba en la calle, ¿y soy yo el que hace que esto parezca raro?, ¿yo hago que parezca raro?".

Cuenta que una vez el director Lee Toland Krieger se lo dijo explícitamente una vez: "Él me dijo 'Tío, creo que deberías cerrar los ojos', no sé si fue eso exactamente lo que me dijo, pero fue muy cortés". Aún así, recuerda también que el le fue claro en cuanto a lo que piensa: "Esto entra dentro de lo extraña que es la serie en líneas generales. Quiero decir, ese es el punto".

