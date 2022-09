Primer adelanto de 'You 4': Nuevos personajes, un 'renovado' Penn Badgley y fecha de estreno

Un año más Netflix sigue reinando como la plataforma de streaming que más seguidores aglutina y este sábado ha decidido crear un poco de 'hype' entre sus seguidores más fieles.

Así, este sábado ha celebrado su evento global para fans, Tudum 2022, y en él ha presentado algunas de las novedades más esperadas.

Entre la parrilla de títulos, destaca la cuarta entrega de 'You'. Y es que el gigante rojo ha desvelado detalles muy jugosos sobre lo nuevo de nuestro acosador sociópata favorito.

Todo sobre la cuarta temporada de 'You'

Como era de esperar, Penn Badgley vuelve como Joe, pero esta vez se nos presenta como un hombre más refinado. Tras sus últimas desventuras amorosas, ha decidido cruzar el charco y asentarse en Londres.

Este cambio de vida implica nuevos personajes, pero hay un personaje que sí repite. Se trata de Tati Gabrielle, quien interpreta a Marienne. Aquí la gran pregunta es: ¿cómo abordarán el regreso en pantalla de esta casi pareja?

Completan el casting principal de esta nueva temporada Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Amy Leigh Hickman, Tilly Keeper y Ed Speleers.

En cuanto a la fecha de estrena, al igual que pasó con 'Stranger Things', 'You' estará dividida en dos partes. La primera se estrenará el 10 de febrero y la segunda un mes después, el 10 de marzo. Parece que todo apunta a que repetirán estrategia y dejarán los capítulos finales reposar hasta marzo.

A continuación hay spoilers . Si no has visto la tercera entrega de 'You', será mejor que dejes de leer.

¿De qué tratará esta nueva temporada? Tras lo ocurrido en Madre Linda, todo piensan que Joe ha fallecido junto a su Love. Sin embargo, Joe tiene otros planes y cruzará el charco hasta Londres.

Una nueva vida le espera. Se hará llamar Jonathan Moore y empezará la búsqueda de Marienne, quien se fue huyendo de él. ¿La encontrará o buscará una nueva obsesión?

