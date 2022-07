'Stranger Things' ha emitido el esperado final de su temporada 4 y la popularidad de la serie y sus protagonistas está por las nubes, pues no se habla de otra cosa.

La serie se ha convertido en un fenómeno social y sus estrellas son toda una sensación en redes sociales. Pero lo que nadie se esperaba era la narrativa que acabamos de vivir con Noah Schnapp, actor de Will Byers, y Doja Cat.

Resulta que la cantante, como tantos fans, ha quedado prendada de los encantos de Joseph Quinn, el personaje de Eddie que ha sido un gran fichaje de la temporada 4. Y se le ocurrió escribir a Noah por Instagram para ver si le podía hacer un poco de... celestina. Doja tiene 26 años mientras que Joseph tiene 29 (y Noah 17).

Sin embargo, a Noah le pareció tan surrealista el intercambio que decidió hacer un TikTok de humor revelando su conversación de forma irónica, lo que no ha gustado nada a Cat.

Como podía verse en el vídeo que ahora ha borrado, Doja le escribía a Schnapp: "Noah le puedes decir a Joseph que hable. Espera no. ¿Tiene novia?", se leía en sus mensajes".

A lo que el joven, divertido, le respondía:

"Me partooo cuélate en sus DMs", utilizando una frase conocida para ligar en redes sociales.

"No me sé su insta o twitter, no tiene DMs en los que colarse", replicaba Doja.

Entonces Noah ni corto ni perezoso le mandaba su Instagram oficial, (@josephquinn, no era súper complicado), diciendo "Aquí lo tiene señora".

La conversación de Doja Catt y Noah Schnapp | TikTok

Después de relatar el momento con un vídeo de humor en TikTok, y por supuesto dar la vuelta a medio mundo, Doja ha reaccionado a la "invasión de su privacidad" sin filtros y muy indignada.

La enfadada respuesta de Doja Cat

En un directo de Instagram, la cantante decidió abordar el asunto después de intentar hacer un TikTok de 3 minutos y que se le quedase corto.

"Solo voy a decir algo sobre toda la puta cosa con Noah Schnapp. Pero creo que... siendo juntos, vamos a intentar relajarnos. En plan que Noah es un niño, no sé ni cuántos años tiene, pero no puede tener... seguro que no tiene más de 21", comenzaba. El actor tiene en realidad 17.

"Cuando eres tan joven, cometes errores. Haces mierdas tontas. Estoy en plan intentando ser super justa. Haces mierdas tontas, dices mierdas tontas, jodes relaciones con la gente. Cometes errores", y también reconocía que ella misma había cometido algunos errores, pero que revelar su conversación privada fue "mierda de culebrilla".

"Es que se supone que no debes hacer eso. Pero el hecho de que Noah lo hizo, y fue y publicó una conversación privada de los dos, es increíblemente descuidado socialmente. Es como de serpiente de mierda, de culebrilla de mierda", afirma tajante.

"Y no estoy diciendo que eso represente toda su personalidad, no imagino que Noah sea así. A lo mejor lo es, una serpiente total. Pero no le veía yo así. Yo asumí que iba a ser zen sobre el tema y compartió información que no me sentía cómoda compartiendo.

Ninguno de los implicados se ha pronunciado más al respecto, aunque Noah ha terminado por eliminar el TikTok de la discordia.

