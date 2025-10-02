LA ACTRIZ DE CRÓNICAS VAMPÍRICAS
Nina Dobrev responde a los rumores de romance con Zac Efron después de pillarlos muy cómplices y romper con su prometido
Nina Dobrev ha hablado sobre los rumores que la relacionaban con Zac Efron justo después de la ruptura con su prometido Shaun White. Los actores fueron vistos en una actitud cariñosa durante una escapada por la costa italiana.
A principios de septiembre, Nina Dobrev sorprendía a sus seguidores con la noticia de su ruptura con el ex-esquiador olímpico Shaun White, con quien mantenía una sólida relación desde hacía cinco años.
La pareja, que en 2023 había anunciado su compromiso, parecía encaminada al altar, pero la separación fue una "decisión mutua" motivada por diferencias en sus planes de vida, según informó una fuente a Daily Mail.
Una semana después del anuncio de su ruptura, la actriz fue fotografiada en Cerdeña disfrutando de un día de barco junto a sus amigos y compañeros Miles y Keleigh Teller, Chace Crawford y Zac Efron.
Durante esa escapada, su cercanía y la actitud cariñosa que mostró con el actor de High School Musical llamó la atención de sus fans, alimentando rumores de un posible romance entre ambos.
En ese momento ninguno de los dos hizo ninguna declaración pública al respecto, hasta ahora.
Mientras la actriz de Crónicas Vampíricas andaba con prisa hacia su puerta de embarque en el aeropuerto, un periodista de TMZ le ha preguntado si estaba saliendo con Efron, a lo que ella ha respondido negando con la cabeza.
"¿Sois solo amigos?", le preguntaba el reportero. "Sí", ha dicho ella sonriente.
"Estoy entusiasmada por el futuro y lo único que está garantizado es el cambio", explicaba la actriz cuando le han preguntado sobre el momento personal que atraviesa.
Efron y Dobrev mantienen una amistad desde hace años, y así lo demostraron tanto en 2019, cuando la actriz fue invitada a la serie de fitness de YouTube del actor de Baywatch, como al final de este verano en la quedada con el resto de amigos.
