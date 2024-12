Nicola Coughlan recuerda el gran enfado de su madre por sus escenas de sexo en Los Bridgerton: "Como si fueran mi culpa"

La temporada 3 de Los Bridgerton fue una de las más comentadas gracias al romance entre Nicola Coughlan y Luke Newton. Sus personajes, Penelope Featherington y Colin Bridgerton protagonizaron una relación con algunas de las escenas más tórridas de la serie.

Sobre éstas, la intérprete irlandesa se mostró algo asustada al principio, aunque finalmente gracias a la química con su coprotagonista, grabó las escenas de sexo sin problemas, más allá de algún que otro mueble roto.

Sin embargo, a su madre no le gustaron nada. "Estaba muy enfadada conmigo por esas escenas, como si fueran mi culpa, así que no fui con ella a la proyección", ha confesado Coughlan en The Graham Norton Show.

Colin y Penelope en Los Bridgerton | Netflix

De hecho, tal y como explicó en una entrevista pasada, la actriz estipuló por contrato que Netflix debía presentar un montaje alternativo para todos los públicos de la temporada 3, con menos desnudos y con un lenguaje diferente, para que sus padres pudieran disfrutar de la serie.

Nicola Coughlan en la premiere de la temporada 3 de Los Bridgerton | Reuters

Sobre dar vida a un personaje adulto, la actriz comentó: "Me di cuenta de que tenía 35 años cuando estaba rodando la temporada y nunca había interpretado a una adulta. Pensé: '¿Cómo hago esto?'".

"En las dos primeras temporadas, me parecía mucho a Bob Esponja, con el pelo muy rizado y pelirrojo, vestido amarillo, como si estuviera en una tienda de campaña", comparó. "Pero luego fue extraño tener que interpretar el papel romántico principal y luego saber que todo era porque es un programa sexy", continuó. "Suceden muchas cosas sexys, y luego me di cuenta de que iba a tener que hacer las cosas sexys y pensé: 'Bien'".