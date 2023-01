'Wahl Street'

A medida que el mundo intenta recuperarse en la nueva "normalidad pandémica", Mark Wahlberg está más decidido que nunca a recuperar sus negocios, asumiendo riesgos nuevos e incluso mayores, mientras continúa inspirando a otros emprendedores. Haciendo frente a nuevos desafíos tanto a nivel personal como profesional, incluido el fallecimiento de su amada madre Alma y los achaques de sus 50, Mark hace malabarismos con las demandas de su trabajo diario de primer nivel con su cartera comercial en constante crecimiento y pone su dinero y su pasión donde está su fe: un nuevo proyecto cinematográfico.

Estreno temporada 2: 5 de enero

'Velma'

Una serie de animación para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley (Mindy Kaling), el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo. Este giro original y cómico revela el complejo y colorido pasado de una de las investigadoras de misterios más queridas de la historia de la animación.

Estreno: 12 de enero

'The Last of Us'

La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Estreno: 16 de enero

'Arny. Historia de una infamia'

A principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una autentica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara. La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”?

Estreno: 20 de enero

También llegarán los estrenos en la plataforma de las películas 'Aquellos que desean mi muerte' (3 de enero), 'En un barrio de Nueva York' (13 de enero) y 'Godzilla vs. Kong' (21 de enero).