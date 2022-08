Natalia Dyer ('Stranger Things') revela el misterioso motivo por el que es tan reservada

Natalia Dyer, la actriz que da vida a Nancy Wheeler en 'Stranger Things', ha hablado en una entrevista sobre todo lo que ha cambiado su vida desde que está en la serie.

Antes de 'Stranger Things', la actriz no había tenido grandes papeles en sus inicios dentro del mundo del cine. Uno de sus primeros debut fue en 'Hannah Montana: La película'.

Y no fue hasta 2016, mientras estudiaba en la universidad, cuando le surgió la oportunidad de trabajar en 'Stranger Things'.

Desde ese momento, ha estado experimentando muchos cambios en su vida. Pero esto no es algo nuevo, pues es lo que supone formar parte de una de las series del momento.

Los inicios fueron complicados: "Cuando empezó no imaginaba que la gente me iba a parar por la calle. Para mí ha sido un viaje de establecer límites, he tenido que aprender a manejarlo", confesaba en una entrevista con la revista S Moda.

Ante cómo ha lidiado con el éxito se atreve a afirmar que "resulta un poco abrumador que la gente ame tanto la serie y, de alguna forma, te gustaría desconectarte de todo eso".

"Soy una persona muy reservada con mi vida personal", continuaba. Es más, a Dyer le gusta mantener el misterio en torno a los actores porque "así cuando los ves actuar no te viene a la mente esa foto que han colgado de ellos desayunando".

Los problemas de salud que tuvo Natalia Dyer

Hace ya un tiempo que la actriz desvelaba que se crió en un hogar religioso y que de pequeña tenía problemas de asma y neumonía. Esto podría haber impactado en la persona reservada que es hoy.

Sus padres quisieron ayudarla enviándola a un campamento con otros niños, pero en su primer día de acampada se rompió el tobillo y decidieron llevarla a otro campamento de interpretación, donde encontró su amor por esta profesión.

A pesar de todo, Natalia Dyer ha logrado encontrar el equilibrio entre privacidad y fama.

