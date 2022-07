Eddie Munson ha sido una de las revelaciones de la temporada 4 de 'Stranger Things', y quizá el personaje nuevo del que más se ha encariñado el público. El metalero que dirige el Club Fuego Infernal en la última temporada va ganando tanto protagonismo que termina con una de las escenas más épicas que han dado estos nuevos episodios. Aunque con un imperdonable error, como puedes ver en el vídeo de arriba.

A Joseph Quinn, el actor que lo interpreta, también le ha reportado muchas alegrías, e incluso le ha llegado a salvar el pellejo en una ocasión. Así lo ha contado a su llegada al Tonight Show de Jimmy Fallon, donde explicaba que casi no llega a tiempo a a la entrevista por un problema con la Oficina de Extranjería de los Estados Unidos, al ser retenido en el aeropuerto.

Allí, como le explica a Fallon le encerraron en "una mazmorra", por la broma con el juego 'Dragones y Mazmorras', del que su personaje es aficionado en la serie: "Me pidieron que esperara allí 20 minutos, y después me llevaron a una mesa donde me preguntaron '¿Qué haces en los Estados Unidos?', y yo respondí 'La verdad que estoy aquí para una entrevista con Jimmy Fallon'. Y no me creyeron".

Llegado a ese punto, cuenta que fue su personaje de Eddie lo que le permitió finalmente entrar al país sin problema: "Uno de los compañeros del agente me miró de reojo y le dijo '¡Deja a Eddie en paz!'". El actor británico ha contado cómo el agente de seguridad del aeropuerto se quedó perplejo al empezar a reconocerlo: '¿Eres Eddie Munson?'".

Cuando al responsable de Extranjería ya no le quedaban más dudas empezó a interrogarle, pero como fan de la serie: "Me dijo '¿Y vas a volver la siguiente temporada?', yo le respondí 'Ni idea', y antes de devolverme el pasaporte me dijo 'Más te vale'".

