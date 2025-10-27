La exmujer de Danny Masterson solicita el cambio de apellido de su hija tras ser condenado por violar a dos mujeres

Han pasado dos años desde que Danny Masterson fue declarado culpable de violar a dos mujeres, un veredicto que culminó con su condena a prisión en septiembre de 2023. La sentencia marcó un antes y un después en la vida del actor, conocido por su papel en Aquellos maravillosos 70, y también en la de su familia.

Ahora, la actriz Bijou Phillips, su exesposa, ha dado un paso más allá para proteger a su hija en común de las consecuencias de los delitos de su padre.

Según los documentos judiciales presentados y recogidos por People, Phillips pretende eliminar legalmente el apellido Masterson de su hija, quien hasta ahora llevaba el nombre de Fianna Francis Masterson, pasando así a ser Fianna Francis Phillips.

Además, la documentación indica que ese mismo día en que la actriz solicitaba el cambio del nombre de su hija, se modificó el estatus legal de ambos padres a "solteros".

Danny Masterson en un juicio en 2020, acusado de violación | Getty

La actriz y Masterson, se conocieron a principios de los años 2000 a través de amigos en común dentro de la Iglesia de la Cienciología, religión a la que ambos pertenecían. Comenzaron su relación en 2004 y se casaron 7 años después en una ceremonia íntima en Irlanda.

Phillips apoyó a su entonces marido durante el juicio, pero dos semanas después de la sentencia solicitó el divorcio de Danny argumentando "diferencias irreconciliables" tras casi doce años de matrimonio.