Muere a los 51 años la actriz Carrie Anne Fleming, conocida por Supernatural o iZombie

Carrie Anne Fleming, recordada por dar vida a Karen Singer en la popular serie Supernatural, ha muerto a los 51 años tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz murió el pasado 26 de febrero "en paz, rodeada de sus seres queridos", según confirmó su representante a People. En el comunicado, su entorno la describió como: "un alma hermosa, inspiradora y, sobre todo, amable", subrayando el profundo vacío que deja su pérdida.

Carrie Anne Fleming como Karen Singer en Supernatural | Warner Bros.

Antes de convertirse en un rostro querido del género fantástico, la actriz se formó en teatro en Canadá y participó en producciones como Happy Gilmore o la serie Viper. Con el paso de los años, encontró su lugar en el terror, destacando en Masters of Horror y en títulos como The Tooth Fairy o Bloodsuckers, hasta consolidarse con su papel en Supernatural.

En la ficción, interpretaba a Karen Singer, esposa del personaje de Bobby Singer, encarnado por Jim Beaver. Tras conocerse la noticia, el actor compartió un emotivo homenaje en el que recordó el vínculo especial que ambos desarrollaron durante el rodaje.

Carrie Anne Fleming como Karen Singer y Jim Beaver como Bobby Singer en Supernatural | Warner Bros.

"Era una persona llena de vitalidad, buena voluntad y un carácter increíblemente bondadoso, con una risa contagiosa", escribió Beaver, quien también confesó que su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una conexión profunda en su vida personal.

El actor también evocó cómo su historia juntos estuvo marcada por la distancia, pero no por ello fue menos significativa: "Ella me entendió como solo otra persona lo ha hecho jamás". Sus palabras reflejan el impacto que Fleming tuvo en quienes la rodeaban, tanto dentro como fuera del set.

Además de su paso por Supernatural, la actriz también tuvo un papel recurrente en iZombie, donde interpretó a Candy Baker durante varias temporadas.

Carrie Anne Fleming como Candy Baker en iZombie | Warner Bros.

La muerte de Carrie Anne Fleming deja una huella imborrable en la televisión y en el corazón de sus compañeros, que hoy la recuerdan no solo por su talento, sino por la calidez humana que la convirtió en alguien imposible de olvidar.