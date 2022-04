William Levy deja a Mercedes Milá en shock tras mandarle este mensaje por su cumpleaños

'Café con aroma de mujer' se ha convertido en una de las telenovelas más vistas del momento. Esta producción colombiana se ha convertido en todo un fenómeno como ya ocurrió con su primera versión a mediados de los años 90.

William Levy, Laura Londoño o Carmen Villalobos protagonizan un romance por el que han conseguido una legión de fans. Así, uno de los más encumbrados ha sido el actor de origen cubano, muy querido en nuestro país.

Su papel ha atraído la atención de una multitud de seguidores, entre los que se encuentra Mercedes Milá. La presentadora española se ha confesado admiradora del actor en más de una ocasión, como se puede comprobar en su perfil de Instagram.

En él publica imágenes de la serie y, concretamente, de Levy: "Este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas. Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría: un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más. William Levy, amo a la madre que te parió, no se puede hacer nada más perfecto".

"Este cubano de 41 años está alterando la vida de miles de mujeres; entre ellas la mía sin ir más lejos", dijo en otro post. Incluso, llegó a ponerse una foto del actor como fondo de pantalla: "Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen"

Las felicitaciones de William Levy a Mercedes Milá por su cumpleaños

Así que Levy no ha dudado en felicitarla por su reciente 71 cumpleaños, llamándola "la mujer más bella de España". El actor ha grabado un vídeo dedicado a su fan número 1 en el que la elogia y le desea lo mejor: "Mercedes Milá, te mando un beso muy grande. Te quiero mandar muchas felicidades en tu cumpleaños y que Dios te bendiga. Que te siga regalando mucha salud y muchos años más de felicidad".

Antes, el intérprete se quiso acordar del resto de mujeres de España, a las que también alabó su belleza, pero, ese día, la periodista era la protagonista.

"No sé cómo seguir con mi día", ha escrito la Mercedes en su Instagram, que ha rebosado envidia sana con comentarios deseando estar en su lugar.

