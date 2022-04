Desde el éxito cosechado tras 'Café con aroma de mujer', William Levy se colocó en el foco del ojo mediático. Sin embargo, la fama también atrajo la atención a su vida privada justo cuando se encontraba en proceso de separación de Elizabeth Gutiérrez.

Tras casi 20 años de amor, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han decidido seguir caminos separados.

¿Felicitó William Levy a Elizabeth Gutiérrez?

Parece ser que efectivamente, la relación se ha resentido ya que William Levy ni siquiera felicitó el cumpleaños a su expareja. Al menos, públicamente.

La actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez cumplió 43 años por todo lo alto y estrenando soltería. Una fiesta por todo lo alto rodeada de su familia, sus hijos por supuesto y todos sus amigos.

Sin embargo, quien no apareció por ninguna foto o vídeo en sus redes sociales fue William Levy. Realmente no sabemos si el actor cubano estuvo en la fiesta o no. Quizás simplemente prefirió mantenerse detrás de las cámaras.

Apoyo incondicional de sus hijos

Su hijo mayor, Christopher publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para dedicarles unas emotivas palabras a su madre:

"Feliz cumpleaños a la mamá más hermosa y alucinante que existe. Gracias por todo, por llevarme contigo a todos los sitios y hacer tonterías. Te quiero con todo mi corazón. Espero que disfrutes de tu día" escribió.

William Levy centrado en su carrera

El actor está viajando mucho últimamente debido a su gran fama internacional, quizás por eso no pudo acudir a la fiesta de cumpleaños de su expareja.

Recientemente, William causó furor cuando visitó Madrid. El actor no se esperaba encontrarse con toda una masa de fans esperando para ver a su ídolo.

Ahora, el actor ha recibido la llave del condado de Broward en Florida, donde reside desde hace algunos años: "Considero un gran honor recibir la Llave de mi condado de manos de dos servidores comunitarios dedicados. Amo a Broward y a mi comisionado del condado Distrito 5".

...

Seguro que te interesa...

William Levy se manda mensajes privados con una fan de 'Café con aroma de mujer'