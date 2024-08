Las mil y una bodas (y divorcios) de Pecado original

Uno de los momentos más impactantes que nos ha regalado Pecado originalen los últimos tiempos ha sido la escena en la que Kumru anuncia su embarazo y su boda con Caner. Todos los presentes en la sala se quedaron boquiabiertos y los espectadores, tras la sorpresa inicial, hemos hecho repaso mental de todas las bodas inesperadas de las que hemos sido testigos en esta serie porque, sinceramente, es bastante complicado llevar la cuenta no sólo del número total sino también de quién ha estado casado con quién. ¿Intentamos hacer un repaso?

Yildiz, ¿a la quinta va la vencida?

La primera boda a la que fuimos invitados fue la de Yildiz (Eda Ece) con Halit (Talat Bulut). Aunque ella se casó enamorada de la cuenta corriente y la posición social del empresario, le dimos un voto de confianza a esa relación. Sin embargo, pronto comprendimos que era un matrimonio condenado al fracaso. Al margen de la falta de amor existente entre ambos, Halit se reveló como un egocéntrico que quería una esposa a su imagen y semejanza y se encontró con una mujer con una personalidad tan arrolladora como inmanejable.

Halit Can, Yildiz y Doğan | Antena 3

Lo interesante fue que durante esa relación descubrimos que Yildiz había estado casada previamente. ¿Con quién? Con Kemal. Fue un matrimonio exprés que apenas duró unas horas cuando ambos eran muy jóvenes porque el recién casado no tenía en aquel entonces las suficientes liras en el banco. Cuando se reencontraron hubo algún amago de reconciliación, pero finalmente Kemal se casó con Zhera, la hija de Halit, el marido de su ex mujer. Resumen: Yildiz acabó siendo la suegra de su ex marido.

Tras su tormentoso matrimonio con Halit (con quien, por cierto, casi se casa por segunda vez), Yildiz vivió unos años de estabilidad con Çagatay (Berk Oktay), que resultó ser mucho mejor padrastro que marido. Aún no sabemos muy bien por qué, terminó engañando a su mujer con Kumru.

Y en un nuevo giro inesperado de guión, tras divorciarse de Çagatay, Yildiz se casó con Dogan (Murat Aygen), quien llegó a su vida por ser el padre de Kumru. Resumen: Yildiz terminó siendo la madrastra de la amante de su ex marido.

Este matrimonio comenzó siendo una pantomima, pero, como dice el dicho, el roce hace el cariño y la pareja decidió apostar por su relación y formar una familia. Pero estando Yildiz implicada, nada podía ser típico y tópico, así que también se divorciaron después de que la propia Yildiz enviase a Dogan a la cárcel por la muerte de su ex esposo.

Ahora están intentando recuperar su relación y han anunciado nueva boda. ¿Preparamos el look para la fiesta o nos quedaremos con las ganas de una nueva celebración?

Ender, ¿cuatro maridos son suficientes?

A Ender (Sevval Sam) la conocimos casada con Halit, de quien quería librarse como marido pero de quien quería conservar la chequera y el estatus social. Al final logró su objetivo de divorciarse, aunque tuvo que salir de su gran mansión literalmente con lo puesto.

En el próximo capítulo de ‘Pecado Original’: La tremenda bronca entre Ender y Halit | Antena 3

Ender no es de las que olvida una humillación y, en cuanto tuvo la oportunidad, buscó un aliado de peso para vengarse de su ex marido. ¿Quién? Alihan (Onur Tuna), con quien se casó para despojar a Halit del poder en el holding. Fue, sin duda, la boda más dolorosa para los espectadores. Todos esperábamos con ansia la boda de Alihan con Zeynep, pero en uno de los giros de guión más inesperados nos lo encontramos casado con la mujer que había roto el matrimonio de su hermana. Resumen: Alihan es hermano de Zerrin, que era la esposa de Halit hasta que la dejó por Ender.

Este fue un matrimonio 100% por interés. Ender quería vengarse de Halit por su maltrato y Alihan quería hacerlo porque creía que había sido amante de su madre. Cuando esta confusión se aclaró, Alihan tuvo que esforzarse al máximo por librarse de una esposa que se sentía muy cómoda con el apellido Tasdemir y con la compañía de un hombre por el que todas babean (Zerrin dixit).

Tras el no-matrimonio con Alihan, Ender se reencontró con un viejo amor: Kaya (Barış Kılıç), con quien había tenido un hijo, al que dio en adopción cuando era más joven. Pronto vimos que aún quedaban cenizas del fuego del pasado y poco tiempo hizo falta para que se reavivasen. Es cierto que se casaron para contentar a su hijo Yigit, pero pronto fueron un matrimonio de hecho.

Nunca le perdonaremos a Sahika que malmetiese para separarlos y, desde luego, nunca entenderemos por qué fracasó la tercera oportunidad que se dieron. ¿De verdad Ender fue capaz de abandonar al amor de su vida porque no se adaptaba a Londres?

Por supuesto, no podemos olvidar otro gran momentazo que nos dio esta serie cuando Halit se reconcilió con Yildiz y organizaron una nueva boda mientras que, en secreto, prometía a Sahika que se casaría con ella. ¿Qué pasó al final? Que se casó con Ender dejando a las otras dos plantadas literalmente ante el juez.

Después Ender sumó un nuevo matrimonio por interés. Esta vez con Dogan, el ex marido de Yildiz. Resumen: Ender y Yildiz han ido alternando matrimonios con Halit y Dogan. A ver si lo explico bien: Halit dejó a Ender, se casó con Yildiz, se divorciaron y se volvió a casar con Ender. Después, Yildiz se casó con Dogan, se divorciaron, él se casó con Ender y ahora se ha reconciliado con Yildiz. ¿Se entiende?

Y, obviamente, no podemos olvidar que Ender también fingió un romance con Çagatay, el otro ex marido de Yildiz. Además, fue amante de Sinan, que terminó casándose con Zhera, la hija de Halit. Resumen: su ex amante se casó con su ex hijastra.

Zeynep, la gran desilusión

Zeynep (Sevda Erginci) fue siempre la gran esperanza de los románticos en esta serie. Esperamos durante mucho tiempo su boda con Alihan y cuando nuestra pareja favorita logró darse el sí, quiero, creímos de verdad que era posible tener un matrimonio más o menos feliz en Pecado original. Sin embargo, su regreso casada con otro echó por tierra todas nuestras ilusiones.

La decisión está tomada: ¡Alihan y Zeynep se van a América! | Antena 3

Cuando volvió a Estambul nos enteramos que se había casado con Saffet, que tras su fachada de hombre encantador resultó esconder un sinvergüenza. Más o menos lo mismo que pasó con Dündar, aquel hombre con el que intentó olvidar a Alihan y al que dejó plantado para ir corriendo a los brazos de su verdadero amor al aeropuerto. Si hacemos memoria, con Dündar vivió un brevísimo matrimonio.

Su último matrimonio fue con Engin. Fue un apaño algo extraño, obra de Asuman, pero no nos hubiera disgustado que se convirtiera en una relación real. Engin era buena persona, pero Zeynep tiene debilidad por los hombres altos y cuando Selim se cruzó en su vida, Engin quedó condenado a la friendzone. Aunque, ¿qué hubiera pasado si Engin no hubiese muerto?

Esas tres mujeres tienen el récord de bodas en Pecado original, pero ha habido muchos otros personajes que también han firmado el tradicional certificado de matrimonio rojo.

Zhera, la hija mayor de Halit, se casó con Sinan (el ex amante de Ender), con Kemal (el ex marido de Yildiz) y con Mert (ex amante de Sahika). Ninguno se casó con ella por amor. Siempre nos quedará la pena de que su relación con Caner no funcionara porque, sin duda, fue el único que de verdad la quiso y fue el único con el que fue feliz.

Lila, la hija que Halit tuvo con Zerrin, tuvo un breve matrimonio con Yigit, el hijo de la mujer por la que su padre dejó a su madre. Resumen: Lila se casó con el hijo de su ex madrastra.

Sahika ha sido otro gran personaje en cuanto a sus matrimonios. No consiguió que triunfase ninguno de sus intentos para casarse con Halit, pero aún no hemos olvidado el momento en el que se presentó en el funeral de Nadir como su afligida viuda. Después, volvió a casarse con Hasan Ali, el padre de Çagatay, es decir, el suegro de Yildiz.

Sahika Halit | Antena 3

Fue una boda surrealista, donde el novio creía que se estaba casando (por conveniencia, por supuesto) con Ender, pero terminó siendo el maridito de Sahika. El suyo fue un matrimonio nada convencional, pero tremendamente divertido.

Seguro que hay algún matrimonio que se ha quedado en el olvido, pero queda claro que las bodas y divorcios han sido elementos clave para tenernos cada tarde pegados al televisor. Es más, al margen de su elevado número (casi equiparable al de visitas al hospital de los Hermanos Eren), lo interesante es la endogamia de los personajes y la naturalidad con la que llevan el hecho de que medio elenco se haya casado con la otra mitad. Y eso sin entrar en noviazgos o aventuras, donde podríamos recordar, por ejemplo, que Leyla fue novia de Kaya y amante de Halit.

En definitiva, después de ver cómo Ender y Yildiz se intercambian maridos casi como otras amigas se prestan vestidos, ya estamos casi curados de espantos, aunque hay que reconocer que la sorpresa que nos dio Kumru no nos la esperábamos.

En los próximos días habrá que activar el radar para detectar posibles nuevos pretendientes para Ender y Zeynep, ver si Kumru se convierte en la cuñada de su ex madrastra y comprobar si Yildiz y Dogan consiguen que segundas partes sí sean buenas.

Y, por supuesto, esperar a ver qué nuevas parejas sorpresa surgen en una serie donde casi todo lo inimaginable es posible.