Zeynep regresa sin Alihan, ¿por qué fracasan nuestras parejas favoritas en Pecado original?

La historia de amor de Zeynep y Alihan fue una de las más intensas de cuantas hemos vivido en Pecado original. A pesar de las mil zancadillas que tuvieron que superar (incluidas las que ellos mismos se pusieron), siempre creímos en su relación. Siempre apostamos por ellos. Por eso nos emocionó tanto su boda y por eso, a pesar de la tristeza que nos causaba, aplaudimos su decisión de alejarse de todo y de todos para evitar interferencias nocivas y poder conseguir su ansiada felicidad.

Todos nos los imaginábamos llevando una vida tranquila y feliz en Estados Unidos. Vivirían en una casa con jardín y un par de perros. Trabajarían codo a codo en la empresa. Saldrían a cenar a bonitos restaurantes. Alihan le cantaría románticas canciones acompañado del piano.

Pero todo eso ha sido un espejismo. Zeynep ha regresado a Estambul. Y no solo lo hace sin el que creíamos que era el hombre de su vida, sino que, además, lo hace casada con otro.

¿Qué ha pasado?

Un regreso en solitario

La decisión está tomada: ¡Alihan y Zeynep se van a América! | Antena 3

Lo cierto es que después de lo mucho que nos implicamos en su relación con Alihan nos ha resultado un poco desconcertante que su ruptura haya quedado explicada en una frase en medio de una conversación. "Cuando rompí con Alihan, me quedé fatal", pero por qué. ¿Se les rompió el amor de tanto usarlo como diría Rocío Jurado? ¿Alihan recuperó su peor cara y todas sus inseguridades? ¿Zeynep no se adaptó al american way of life? ¿Han quedado como amigos o no pueden ni verse? ¿Alihan ha rehecho su vida con otra? ¿Le fue infiel en algún momento?

Y, por supuesto, nos resulta casi inconcebible que Zeynep se haya casado con un individuo con Saffet. ¿No aprendió nada de su capítulo con Dündar? ¿De verdad no vio venir que era un error? ¿Cómo es posible, parafraseando a Shakira, que pasase de tener un pack de Rolex, Ferrari y Lois Vuitton como Alihan a un Casio, un Twingo y un Shein como es Saffet?

Alihan salva a Zeynep del secuestro de Dündar... ¡Y a él le internan en un centro psiquiátrico! | Antena 3

Lo único bueno de este sorpresivo regreso es que Yildiz recupera a su hermanacomo confidente y será muy interesante ver qué relación establece con Ender, teniendo en cuenta sus antecedentes.

Pero la ruptura de Zeynep y Alihan, aún siendo probablemente la más sorprendente y dolorosa, no es la única que nos ha impactado. Han sido varias las parejas por las que apostamos intensamente y cuyo fracaso sentimental representó un fuerte impacto para nosotros.

Kaya y Ender, ni a la segunda ni a la tercera

¿Se les rompió el amor de tanto usarlo? Estos son los motivos por los que la historia de Ender y Kaya no ha tenido un final feliz | Antena 3

Un claro ejemplo es el del romance entre Kaya y Ender. Él apareció de repente como un fantasma del pasado, pero pronto se convirtió en el mejor presente de Ender. Y, sobre todo, junto a él, conocimos a la mejor Ender.

En un principio todo fueron reproches por un pasado en el que habían dejado demasiadas cuestiones pendientes, pero fueron la mejor prueba de que donde ha habido fuego, siempre quedan cenizas. Hizo falta poco para que la chispa volviera a surgir y, aunque ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer, era más que evidente que estaban destinados a ser algo más que socios.

Justo es reconocer el papel fundamental que jugó Yigit a la hora de darles el empujón que necesitaban. Desde que asumieron que eran más felices juntos, nos regalaron grandes escenas donde Kaya se consolidó como el gran caballero de esta serie y Ender demostró que era capaz de vivir sin el veneno de una víbora. O, al menos, era capaz de regular su dosis.

Sin embargo, en su relación entró en juego un tercer elemento con el que nadie contaba: la envidia. No fueron las triquiñuelas de Ender las que separaron al matrimonio, fue una malvada estrategia perfectamente planeada y ejecutada por Sahika. Movió las piezas de tal forma que el matrimonio de su hermana y su cuñada era insalvable porque ninguno de los dos creyó que fuera posible salvarlo.

Tanto nos dolió la marcha de Kaya como nos alegró su regreso. ¿Por qué? Porque suponía una nueva oportunidad para #EnKay. Y la hubo. Volvieron a ser aquellos adolescentes que se querían por encima de todo y volvieron a apostar por su relación.

Pero, al igual que ha sucedido con Zeynep, Ender regresó un día. Y lo hizo sin Kaya. Y tampoco dio muchas explicaciones. ¿De verdad nos hemos creído que lo dejó porque los lores y las ladies no la aceptaron en su selecto club? ¿De verdad fue capaz de aficionarse al té con leche y no pudo hacerse un hueco en la alta sociedad?

Yildiz y Çagatay, el precio de una traición

Çağatay y Yildiz en el capítulo 91 de Pecado Original | Antena 3

Otra que también acumula varios fracasos amorosos en Pecado original es Yildiz. Después de sus malas experiencias con Kemal y Halit, la llegada de Çagatay fue una nueva oportunidad y, también, un nuevo estilo de relación.

Esta vez Yildiz no se casó por dinero, sino que de verdad se enamoró de aquel vecino atractivo, educado, atento y respetuoso que, además, desde el primer momento asumió un rol paternal con Halitcan.

Y, por supuesto, no podemos olvidar que fue el primer hombre que antepuso a Yildiz a todos y a todo lo demás. Debemos reconocer que siempre la defendió ante sus padres y que demostró con creces su paciencia y comprensión aceptando y perdonando las incontables meteduras de pata de su mujer.

Por eso nos dolió tanto su traición. Tenían una casa preciosa, una familia encantadora, habían superado todos los obstáculos… ¿Por qué arriesgarlo todo por una aventura? ¿Por qué poner en peligro toda esa estabilidad y esa felicidad por otra mujer?

Siendo muy generosos, podríamos llegar a entender un momento de debilidad, pero Çagatay y Kumru no tuvieron una aventura de una noche. Tuvieron una relación clandestina durante meses con el agravante de que era amiga de Yildiz.

Yildiz se emociona al escuchar la primera palabra de Halit Can a Çağatay: “¡Ha dicho papá!” | Antena 3

Por eso entendimos a Yildiz y la apoyamos cuando decidió no perdonar a su marido. Ella ya había sufrido suficiente con las infidelidades de Halit como para volver a tolerar la misma situación. Así que por mucho que Çagatay fuese consciente y se arrepintiese del inmenso error que había cometido, ya era demasiado tarde para ellos.

A la espera de lo que suceda con su relación con Dogan, lo cierto es que Çagatay ha sido probablemente la pareja que más nos ha gustado de Yildiz y quizá por eso nos resultó tan incomprensible que un romance que iba tan bien terminase tan mal.

Caner y Zehra, un intento frustrado

Zehra y Caner vuelven a dejarse llevar por sus sentimientos: “Somos amigos íntimos” | Antena 3

Otra pareja que también nos encantaba y que tampoco tuvo un final feliz fue la de Caner y Zehra. La suya era la historia de los secundarios y también la de los ninguneados. Caner ha vivido toda su vida en función de los deseos, órdenes e intereses de su hermana. Y Zehra siempre ha sido víctima del desamor, menosprecio y humillación de su padre.

Pero cuando estaban juntos, eran simplemente una pareja que se entendían y que eran felices. Fueron muy inteligentes al mantener su relación en la sombra porque eran muy conscientes de que cuando sus respectivos entornos lo supiesen, iban a inmiscuirse y no para bien.

Sin embargo, una vez más, la que podría haber sido una pareja perfecta separó sus caminos para que ella se casara con un estafador y para que él siguiera siendo la mano izquierda de Ender.

Por lo tanto, a estas alturas sólo podemos preguntarnos si llegará el día en que veamos triunfar al amor en Pecado original. Todas las veces que nosotros apostamos por una pareja, hemos salido perdiendo ¿será que los personajes de esta serie son incompatibles con la felicidad? ¿será que son inmunes al amor?