Las mejores series para aprender inglés (y consejos de cómo hacerlo)

Las series de televisión extranjeras nos sirven, además de para entretenernos o emocionarnos, para ayudarnos a acercarnos a algún idioma. Al igual que mucha gente de otros países ha aprendido español escuchando Un paso adelante o La casa de papel, a nosotros nos ayuda a mejorar nuestro inglés ver en versión original ficciones de Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Y, por ello, hoy hemos hecho una lista de las mejores series para aprender inglés, aunque antes de eso, os daremos unos tips generales.

Cómo elegir las mejores series para aprender inglés

Si siempre has visto las series en versión doblada y quieres aprender inglés, el primer paso es saltar a la versión original con subtítulos en español, porque así, escuchando el idioma, irás "haciendo oído". Pero, si ya tienes cierto nivel, quizás sea el momento de dar el siguiente paso y pasarte a la versión original con los subtítulos también en inglés: irás escuchando y leyendo a la vez, conectando mejor lo que dicen con las palabras escritas y comprendiéndolas mejor.

Chica aprendiendo con pantallas | iStock

Tanto en una modalidad como en otra, también os recomendamos que empecéis con series más o menos ligeras, agradables, y que no sean muy complejas en vocabulario. Por ejemplo, evitad series que tengan muchos tecnicismos: por ejemplo un drama médico puede hacer que te pierdas con algunos términos (o convertirte en un experto en la materia, ¡quién sabe!). Para esto de la sencillez, una buena idea es darle oportunidad a series animadas (que suelen estar muy bien vocalizadas y las voces claras), ya sean infantiles o esas otras que están destinadas al público infantil y adulto a la vez. Las sitcoms también son buena opción, siempre que no tengan muchos juegos de palabras endiablados en los que perderse, aunque cuando ganes nivel irás pillándolos mejor.

Por último, ten en cuenta los acentos. Hay quien se habitúa mejor al británico, pero para mucha gente el estadounidense es el más sencillo de seguir, aunque algunos estados sureños pueden tener un acento más complicado. El acento australiano suele ser bastante claro, mientras que un irlandés o galés cerrado puede ser más difícil de entender (¡sin ánimo de ofender!). Y, ahora sí, vamos con una lista de opciones.

Estas son las mejores series para aprender inglés

Friends

Friends: Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc en 1997 | Cordon Press

Nuestra primera recomendación es Friends. No porque nos guste o porque esté celebrando su 30 aniversario (aquí os contamos algunas curiosidades muy chulas de la serie), sino porque es una serie que todos hemos visto, normalmente en versión doblada. Al conocer ya las tramas de los episodios, cuando la vuelvas a ver en inglés te será sencillo seguirla y podrás estar más dedicado al idioma que a la historia en sí, mientras que descubrirás algunas bromas que no son igual en una versión y otra. Además, Friends es bastante accesible en cuanto a léxico, por lo cual es perfecta para nuestro cometido. Al igual que esta, otras comedias que ya hayas visto bastante, como The Big Bang Theory o Cómo conocí a vuestra madre, te pueden ayudar.

Bluey

Si queremos optar por un contenido puramente infantil, Bluey es una opción perfecta (también para verla en inglés con niños y que vayan aprendiendo). Es una serie con episodios muy cortitos, es divertida, entrañable, su lenguaje es sencillo y está hecha en Australia. ¿No la conoces? Va de una familia de perretes compuesta por madre, padre y dos niñas, que juegan en casa y se quieren mucho y la puedes ver en Disney+. Es, actualmente, la serie infantil más exitosa a nivel global y méritos no le faltan. ¿Otra muy buena opción infantil para aprender inglés? Pocoyó, por supuesto.

Steven Universe

Seguimos con las series animadas, pero pasamos de las que son puramente infantiles a esas otras destinadas tanto para niños como adultos. Una candidata ideal para aprender inglés de esta categoría sería Steven Universe, ya que sus episodios contienen peripecias apasionantes pero no complicadas en exceso. Por ejemplo, series como Hora de aventuras o Rick y Morty son algo más difíciles de seguir si no dominas el idioma. Steven Universe sigue a un niño mitad humano mitad gema, que vive junto a tres gemas (Granate, Amatista y Perla), supervivientes de una antigua civilización interestelar que llegaron hasta la Tierra. Sí es cierto que, aunque los episodios son principalmente autoconclusivos, la serie va desarrollando un lore rico, pero no con un léxico enrevesado (y, si tienes dudas, siempre podrás consultar en internet o volver a ver el episodio en español).

Ugly Betty

Imagen de Ugly Betty | Cordon Press

La telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea tuvo tal éxito que conquistó el mundo con incontables versiones, incluida una en Estados Unidos que adaptaba la premisa a una serie de prime time con mucho humor y bastante diferente de la original, pero también con mucho encanto propio. Como sus protagonistas son inmigrantes latinos que viven en EEUU, su forma de hablar nos será más sencilla de entender a los espectadores españoles, de modo que es otra gran idea empezar con esta serie para aprender inglés. Acabarás sabiendo, además, bastante lenguaje relacionado con el mundo de la moda.

Please like me

Como decíamos antes, el acento australiano no es muy complicado, así que vamos a recomendarte algunas series de allí. La principal es Please like me, una serie de un joven gay bastante perdido en la vida y su grupo de amigos, con las típicas preocupaciones de la edad (amor, sexo, trabajo y propósito en la vida) pero con un enfoque refrescante y algunos episodios realmente emotivos. Otra serie australiana muy buena es The Newsreader, esta sobre los entresijos de un periódico.

Downton Abbey

Y terminamos, cómo no, con alguna recomendación de series británicas para aprender inglés, que a fin de cuentas ellos son quienes inventaron el idioma. Downton Abbey, todo un clásico, es una opción perfecta porque tiene un lenguaje y una pronunciación muy correctos, la trama no es enrevesada para seguir y además es una serie con estupendos actores y lujo embaucador. The Crown sería otra buena opción para nuestro cometido (nadie puede reprochar la dicción de una reina) y un tercer título a tener en cuenta podría ser Sherlock, aunque este último lo reservaremos para un inglés un poco más avanzado: aunque su dicción es perfecta, Benedict Cumberbatch habla casi tan rápido como piensa la mente del célebre detective.