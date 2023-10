8 series de época para tomar el té y disfrutar si echas de menos Los Bridgerton

Ahora que ha vuelto el frío e incluso llueve en la calle, lo que más apetece es estar en casa y tomar algo calentito. Un té, por ejemplo. Un Earl Grey en una taza de porcelana, a poder ser. Y lo podemos disfrutar charlando con nuestras amistades sobre lo humano y lo divino o acompañados de personajes que, como nosotros, también gocen de la ceremonia del té, de comentar las altas y bajas pasiones y los cotilleos más jugosos de la sociedad de la época, sea victoriana, eduardiana u otra en la que podamos fascinarnos con peinados cargados, vestidos elaborados y paseos en carruajes. Sí, hoy os traemos 8 series de High Tea estupendas para que no tengas que echar de menos a Los Bridgerton, de la que ya hemos podido ver alguna imagen de la tercera temporada.

La Edad Dorada

Por supuesto que Downton Abbey es una serie imprescindible en este género, pero no la hemos incluido como tal porque suponemos que a estas alturas ya la has visto o, al menos, has oído hablar de ella. Menos conocida es La Edad Dorada, otra serie más reciente de su creador, Julian Fellowes, y que cuenta con Christine Baranski, Carrie Coon o Cynthia Nixon al frente de su reparto. Nos lleva hasta 1882, momento en que una joven llamada Marian se traslada desde un pueblecito de Pensilvania a Nueva York para vivir con sus tías ricachonas después de que su padre haya fallecido; allí se codea con lo más selecto de la ciudad. El 30 de octubre estrena su segunda temporada en HBO Max.

Sanditon

La fórmula de chica modesta que descubre un mundo de lujo también se sigue en nuestra siguiente recomendación, Sanditon, disponible en Filmin. Aquí, la prota, Charlotte, vive en una granja inglesa con su familia cuando socorren a un carruaje accidentado y sus ocupantes, el matrimonio Parker, le proponen ir con ellos a Sanditon, un destino turístico que están montando para la alta sociedad. Será donde Charlotte, además de conocer un mundo de lujo hasta entonces ajeno para ella, hará migas con Sidney, un muchacho que será su interés romántico.

Jane Eyre

Si hablamos de tacitas, por supuesto, tenemos que hablar de series de la BBC. La primera que tocaremos hoy será Jane Eyre, adaptación de 2006 de la novela de Charlotte Brontë, quizás menos conocida que la posterior en formato película que se hizo en 2011. Pero esta anterior también es muy disfrutable (y puede verse ahora en Pluto TV) y cuenta con Ruth Wilson como protagonista, una década antes de ganar el Globo de Oro por The Affair. Sigue los pasos de una joven de infancia dura que comienza a trabajar como institutriz y se enamora del señor de la casa.

La muerte llega a Pemberley

Otra ficción de BBC, esta algo más reciente, de 2013, es La muerte llega a Pemberley (que se puede ver en Amazon Prime Video), que adapta la novela de P.D. James en la que propuso una continuación de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Los hechos ocurren seis años después de la novela original y vemos que Elizabeth y Darcy celebran su baile anual en Pemberley, que esta vez estará empañado por la tragedia: hay un asesinato y, poco después, se encuentra a un sospechoso cubierto de sangre. Pero resolver el misterio no será tan sencillo.

La templanza

Aunque quizás hizo menos ruido que El tiempo entre costuras, esta adaptación de la otra novela de María Dueñas, nada tiene que envidiarle. Estrenada por Amazon Prime Video, narra la historia de amor entre Soledad Montalvo (Leonor Watling) y Mauro Larrea (Rafael Novoa), llevándonos por diferentes localizaciones espectaculares como Jerez de la Frontera, que guarda relación con la trama por una hacienda vinícola, México, Cuba o Londres.

La cocinera de Castamar

Seguimos con otra propuesta española, La cocinera de Castamar que puedes ver en atresplayer, con la que viajamos hasta el año 1720 y a la mansión que da título a la serie. Allí entra a trabajar Clara Belmonte (Michelle Jenner), quien con sus propuestas gastronómicas empieza a conquistar al duque, Diego (Roberto Enríquez), un hombre marcado por la pena y la agorafobia. Su amor, correspondido, no será visto con buenos ojos a causa de la diferencia de clase y no serán pocos los personajes a su alrededor que intenten llevarles por otro camino.

Gentleman Jack

Creada por Sally Wainwright (Happy Valley), Gentleman Jack cuenta la historia real de Anne Lister (interpretada por Suranne Jones), una mujer masculina, pudiente y adelantada a su época que escribió unos diarios, que ocultó en las paredes de su casa y fueron descubiertos muchos años después, donde narraba con todo lujo de detalles sus relaciones de amor lésbico. La serie cuenta con dos temporadas, disponibles en HBO Max, y se mueve entre los enredos románticos y laborales de la protagonista, empujados por su carisma y sentido del humor.

Retorno a Brideshead

Y cerramos con otra serie británica, esta originalmente emitida por el canal ITV a principios de los ochenta (y aquí por TVE) que ahora puede verse en Filmin. Si Gentleman Jack es una muestra de un idilio lésbico, Retorno a Brideshead contó el amor entre dos hombres en una serie de tacitas apasionante, basándose en la novela de Evelyn Waugh. El protagonista de la historia es Jeremy Irons, que da vida a Charles Ryder, un escritor que se dedica a escribir de forma satírica sobre la alta sociedad inglesa y que mantiene un romance con Sebastian Flyte, compañero suyo de la universidad.